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    Проведет ли «Гамбург» домашний матч скромно?

    «Гамбург» — «Оснабрюк». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Второй Бундеслиги 16 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Гамбург
    Прогноз и ставки на «Гамбург» — «Оснабрюк»
    Йоэль Похьянпало
    В 32 туре Второй немецкой Бундеслиги «Гамбург» будет принимать «Оснабрюк». Игра пройдет на стадионе «Фолькпаркштадион» 16 июня. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Гамбург» — «Оснабрюк».
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 16 Июня 2020 года
    Гамбург
  • Гамбург
    •  Гамбург 19:30 Оснабрюк Оснабрюк
  • Оснабрюк
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.41
  • X
  • 4.70
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  • 7.50
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    «Гамбург»

    В течение 31 игры Второй Бундеслиги команда из одноименного города набрала 53 очка. В турнирной таблице чемпионата она идет второй, отставая от «Арминии» на 5 баллов и имея на матч больше.

    После рестарта чемпионата «Гамбург» дважды сыграл вничью. Подопечные Дитера Хеккинга устроили голевую феерию в битве с «Гройтер Фюрт» (2:2) и обошлись без голов в дуэли с «Арминией» (0:0).

    28 мая «динозавры» потерпели поражение от «Штутгарта» в родных стенах (2:3), а первая победа после возобновления была добыта в матче с «Вееном» (3:2).

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    Летние выступления «Гамбург» начал с ничьей в напряженном сражении с «Хольштайн Киль» (3:3), а затем эта команда победила «Динамо» Дрезден (1:0).

    «Оснабрюк»

    В ходе 31 игры Второй Бундеслиги клуб из одноименного города набрал 35 баллов, что позволяет команде занимать 14 место в турнирной таблице.

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    • От зоны борьбы за выживание «Оснабрюк» находится на расстоянии в два пункта. Возобновление сезона лилово-белые начали с ничьей во встрече с «Арминией» (1:1).

    Чуть позже подопечные Даниэля Тьюна крупно уступили «Ганноверу» (2:4), но в следующем туре они всухую переиграли «Гройтер Фюрт» (2:0).

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    В трех других матчах «Оснабрюк» завоевал два балла. Сперва эта команда разошлась миром с «Регенсбургом» (2:2) и «Штутгартом» (0:0), а позже она влетела «Бохуму» (0:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Гамбурга» в матче 32-го тура Второй Бундеслиги оценивается в 1.44, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.50, а на победу «Оснабрюка» — 7.70.

    На своем поле «Гамбург», который после рестарта выглядит неважно, постарается переиграть гостей из нижней части таблицы, но множества голов ждать не стоит. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3 с коэффициентом 1.85. 0

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    «Гамбург» — «Оснабрюк». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Второй Бундеслиги 16 июня 2020 года. Прогноз на «Гамбург» — «Оснабрюк». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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