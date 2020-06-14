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    Кто сохранит шансы на выход в элиту?

    «Дармштадт» — «Ганновер». Прогноз (к. 4.33) и ставки на матч второй Бундеслиги 14 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Дармштадт» — «Ганновер»
    «Дармштадт» идет на пятом месте
    В воскресенье, 14 июня, в рамках 31-го тура второй немецкой Бундеслиги «Дармштадт» на своем «Меркштадион ам Боллефальтор» сыграет с «Ганновером». Начало игры — в 14:30 по мск. Прогноз на «Дармштадт» — «Ганновер».

    «Дармштадт»

    «Дармштадт» находится в девяти баллах от зоны плей-офф на повышение. Сейчас за клубом закреплена пятая позиция.

    После поражения от «Карлсруэ» со счетом 0:2 в первом туре после карантина, хозяева выиграли две встречи подряд. Они обыграли «Санкт-Паули» 4:0 и взяли верх над «Эрцгебирге» на выезде, победив 1:3.

    В позапрошлом туре «Дармштадт» сыграл вничью со счетом 1:1 с «Гройтер Фюртом». В прошлом же поединке чемпионата клуб разгромно проиграл «Яну» (0:3).

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    «Ганновер»

    «Ганновер» наверняка хотел бы побороться за место в высшем дивизионе. Тем не менее, сейчас от переходной зоны команду отделяют 10 очков. Хозяева шестые с 42 очками в активе.

    Еще недавно у «Красных» было три победы подряд в чемпионате. Они разгромили на выезде «Нюрнберг» (3:0), выиграли у «Хольштейна» (3:1) и «Оснабрюк» (4:2).

    Но затем коллектив сыграл вничью с «Карлсруэ» (1:1) и проиграл «Зандхаузену» (1:3). И все же, в двух прошлых турах он разгромил «Динамо» Дрезден (3:0) и одолел «Хайденхайм» (2:1).

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,60, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,62, ничья — в 3,30.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ганновер» выиграет, и обе команды забьют за 4,33. 0

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