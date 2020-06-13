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    Одержит ли «ТБ Тверойри» первую победу в сезоне?

    «ТБ Тверойри» — «ИФ Фуглафьердур». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 13 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «ТБ Тверойри» — «ИФ Фуглафьердур»
    «ТБ Тверойри»
    В субботу, 13 июня, «ТБ Тверойри» в рамках седьмого тура чемпионата Фарерских островов по футболу на своем поле сыграет с «ИФ Фуглафьердуром». Начало игры — в 16:00 по мск. Прогноз на «ТБ Тверойри» — «ИФ Фуглафьердур».

    «ТБ Тверойри»

    «ТБ Тверойри» с одним набранным пунктом расположился на девятой позиции в турнирной таблице, но от безопасной строки команду отделяет лишь один пункт.

    Стартовали «черно-белые» в данном первенстве с серии из четырех поражений. Сперва они на выезде уступили «НСИ Рунавику» (1:3), затем проиграли дома «КИ Клаксвику» (1:2).

    После чего коллектив из юга архипелага потерпел фиаско в гостях от «ЭБ/Стреймура» (0:2) и в родных стенах от «Б-36 Торсхавна» (1:3). В пятом туре он добыл первые очки в сезоне, сыграв на выезде вничью с «Викингуром» (0:0).

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  • 08/06/2020

    • В минувшем игровом дне состоялось поражение на своей территории от «ХБ Торсхавна» (0:1). У ТБ сейчас 16-матчевая безвыигрышная серия, где 14 встреч были проигрышными.

    «ИФ Фуглафьердур»

    «ИФ Фуглафьердур» за шесть туров набрал уже больше, чем за весь прошлый чемпионат. У коллектива на данный момент девять пунктов и шестая позиция в турнирной таблице.

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    На старте турнира «красно-белые» в гостях одолели «Скалу» (2:1), но затем проиграли три встречи подряд, уступив в родных стенах «ХБ Торсхавну» (1:3) и «КИ Клаксвику» (1:4), а также на выезде «НСИ Рунавику» (0:5).

    Потом коллектив вышел победителем из двух домашних встреч. 2:1 переиграл «ЭБ/Стреймур» и 4:2 «АБ Аргир» в минувшем туре.

    В прошлом первенстве «ТБ Тверойри» дома одолел «ИФ Фуглафьердур» (1:0), а на выезде дважды сыграл вничью (1:1 и 2:2).

    Прогноз на «ТБ Тверойри» — «ИФ Фуглафьердур»

    Прогнозируем, что «ТБ Тверойри», неплохо играющий в родных стенах, сможет добыть первую победу в сезоне, прервав т.с. длительную безвыигрышную серию. 0

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    «ТБ Тверойри» — «ИФ Фуглафьердур». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 13 июня 2020 года. Прогноз на «ТБ Тверойри» — «ИФ Фуглафьердур». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
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