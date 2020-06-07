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    Положит ли «Висла» очередные три очка в свою копилку?

    «Висла» — «Легия». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Польши по футболу 7 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Легия
    Прогноз и ставки на «Висла» — «Легия»
    Футболист «Легии»
    В 28-м туре чемпионата Польши по футболу краковская «Висла» дома сыграет с варшавской «Легией». Встреча, которая пройдет 7 июня на стадионе «им. Хенрика Реймана», начнется в 18:30 по мск. Прогноз на «Висла» — «Легия».

    «Висла»

    «Висла» за три тура до окончания регулярного чемпионата с 31 набранным баллом находится на 13 позиции в турнирной таблице. Шансов на попадание в чемпионский плеф-офф у команды нет.

    На прошлой неделе краковский коллектив провел первую встречу после почти 3-месячного простоя. В этом поединке он потерпел крупное выездное поражение в Гливеце от местного «Пяста» (0:4).

    Этим фиаско «белая звезда» прервала свою 13-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров, в которой она восемь раз праздновали викторию.

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    В 13 домашних играх текущего польского чемпионата «Висла» добыла шесть победных результатов, дважды сыграла вничью и пять матчей проиграла, разница мячей — 19:11.

    «Легия»

    «Легия» — лидер текущего польского первенства. В 27 матчах коллектив набрал 54 очка и опережает ближайшего преследователя на восемь пунктов.

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    После рестарта сезона варшавский клуб провел две официальные игры, обе выиграв на выезде. Сперва он выбил из Кубка страны «Медзь Легница» (2:1), после чего в рамках чемпионата одолел «Лех» Познань — 1:0.

    В этом году «армейцы» провели восемь официальных матчей, где шесть раз праздновала победу при одном ничейном исходе и одном поражении, состоявшее непосредственно перед уходом на карантин.

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    • 13 выездных встреч текущего первенства принесли «Легии» семь викторий, два мировых результата и четыре игры команда проиграла, разница забитых и пропущенных — 18:14.

    В первом круге «Легия» уничтожила дома «Вислу» (7:0), в прошлом сезоне в Кракове верх взяли хозяева (4:0), а в Варшаве была ничья — 3:3.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Легии» — 1.68, победа «Вислы» — 5.05, ничья — 4.00.

    Прогнозируем, что лидер первенства добудет очередные три очка в свою копилку, обыграв не особо мотивированного соперника. Наш ставка на этот матч: П2. 0

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