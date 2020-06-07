«КИ Клаксвик» — «НСИ Рунавик». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 7 июня 2020 года

В воскресенье, 7 июня, в рамках шестого тура чемпионата Фарерских островов по футболу «КИ Клаксвик» на своей арене сыграет с «НСИ Рунавиком». Игра начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «КИ Клаксвик» — «НСИ Рунавик».

«КИ Клаксвик»

«КИ Клаксвик» в прошлом сезоне взял золотые медали. В текущем розыгрыше команда с 12 очками идет третьей, уступая три пункта лидеру.

Начали это сезон подопечные Миккьяля Томассена с завоевания Суперкубка страны, еще 3 марта переиграв по пенальти столичный «ХБ Торсхавн» (1:1, пен. 5:4).

В первом туре чемпионата «сине-белые» в родных стенах уступили «Б-36 Торсхавну» со счетом 0:2, после чего смогли выиграть четыре поединка подряд.

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Сперва они на выезде одолели «ТБ Тверойри» (2:1), потом в гостях переиграли «ИФ Фуглафьердур» (4:1) и дома «ЭБ/Стреймур» (3:0), а накануне разгромили на выезде «АБ Аргир» — 6:0.

«НСИ Рунавик»

«НСИ Рунавик» также имеет на своем счету 12 набранных очков, но из-за лучшей разницы мячей находится на строку выше.

Начали это первенство «желто-черные» с двух викторий подряд, поочередно одолев дома «ТБ Тверойри» (3:1) и на выезде «ЭБ/Стреймур» (3:0).

Затем «пчелы» потерпели первую неудачу в сезоне, в гостевом поединке уступив «Викингуру» (0:1), после чего крупно выиграли у «ИФ Фуглафьердура» (5:0) на своей арене и у «Скалы» (4:0) вне родных стен.

В прошлом сезоне «КИ Клаксвик» выиграл все три игры у «НСИ Рунавика» — 3:2, 2:0 и 1:0.

Прогноз и ставки

Действующий чемпион хотя и набрал хорошую форму, но в обороне не всегда играет надежно, особенно с командами из верхней части турнирной таблицы. Наши прогноз и ставка: обе забьют за 1.60. 0