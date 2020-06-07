«Ганновер» — «Хайденхайм». Прогноз (к. 4.40) и ставки на матч Второй Бундеслиги 7 июня 2020 года

В 30 туре Второй немецкой Бундеслиги «Ганновер» будет принимать «Хайденхайм». Игра пройдет на «HDI-Арена» 7 июня. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Ганновер» — «Хайденхайм».

«Ганновер»

«Ганновер» наверняка хотел бы побороться за место в высшем дивизионе. Тем не менее, сейчас от переходной зоны команду отделяют 10 очков. Хозяева седьмые с 39 очками в активе.

Еще недавно у «Красных» было три победы подряд в чемпионате. Они разгромили на выезде «Нюрнберг» (3:0), выиграли у «Хольштейна» (3:1) и «Оснабрюк» (4:2).

Но затем коллектив сыграл вничью с «Карлсруэ» (1:1) и проиграл «Зандхаузену» (1:3). В прошлом туре он разгромил «Динамо» Дрезден (3:0).

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» в этом сезоне борется за выход в первую Бундеслигу. На данный момент команда идет четвертой, уступая второй строке всего лишь три пункта.

Еще недавно «красно-белые» чередовали выездные поражения с домашними победными результатами. Только в позапрошлом матче клуб сыграл вничью 0:0 с «Санкт-Паули».

Все прогнозы на футбол

После возобновления чемпионата были разгромлены «Бохумом» (0:3) и затем одолели «Вехен Висбаден» — 1:0. В предыдущем туре клуб разгромил «Эрцгебирге» (3:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 2,30, тогда как успех гостей оценивается в 3,10, ничья — в 3,20.

Рекомендуем ставить на то, что «Ганновер» выиграет, и обе команды забьют за 4,40. 0