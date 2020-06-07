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    Поднимется ли «Хайденхайм» в топ-3?

    «Ганновер» — «Хайденхайм». Прогноз (к. 4.40) и ставки на матч Второй Бундеслиги 7 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Ганновер 96 Прогнозы на футбол Германии
    Прогноз и ставки на «Ганновер» — «Хайденхайм»
    «Хайденхайм» идет на четвертом месте
    В 30 туре Второй немецкой Бундеслиги «Ганновер» будет принимать «Хайденхайм». Игра пройдет на «HDI-Арена» 7 июня. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Ганновер» — «Хайденхайм».
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 07 Июня 2020 года
    Ганновер-96
  • Ганновер
    •  Ганновер-96 14:30 Хайденхайм Хайденхайм
  • Хайденхайм-на-Бренце
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.20
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    «Ганновер»

    «Ганновер» наверняка хотел бы побороться за место в высшем дивизионе. Тем не менее, сейчас от переходной зоны команду отделяют 10 очков. Хозяева седьмые с 39 очками в активе.

    Еще недавно у «Красных» было три победы подряд в чемпионате. Они разгромили на выезде «Нюрнберг» (3:0), выиграли у «Хольштейна» (3:1) и «Оснабрюк» (4:2).

    Но затем коллектив сыграл вничью с «Карлсруэ» (1:1) и проиграл «Зандхаузену» (1:3). В прошлом туре он разгромил «Динамо» Дрезден (3:0).

    «Хайденхайм»

    «Хайденхайм» в этом сезоне борется за выход в первую Бундеслигу. На данный момент команда идет четвертой, уступая второй строке всего лишь три пункта.

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    Еще недавно «красно-белые» чередовали выездные поражения с домашними победными результатами. Только в позапрошлом матче клуб сыграл вничью 0:0 с «Санкт-Паули».

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    После возобновления чемпионата были разгромлены «Бохумом» (0:3) и затем одолели «Вехен Висбаден» — 1:0. В предыдущем туре клуб разгромил «Эрцгебирге» (3:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 2,30, тогда как успех гостей оценивается в 3,10, ничья — в 3,20.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ганновер» выиграет, и обе команды забьют за 4,40. 0

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