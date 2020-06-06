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    «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Высшей лиги 6 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ»
    Никита Капленко
    В 12 туре чемпионата Белоруссии «Слуцк» будет принимать «Торпедо-БелАЗ». Игра пройдет на стадионе «Городской» 6 июня. Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 06 Июня 2020 года
    Слуцк
  • Слуцк
    •  Слуцк 14:00 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ
  • Жодино
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Слуцк»

    В 11 поединках Высшей лиги клуб из одноименного города набрал 17 баллов. Разница мячей у этой команды равна нулю, поскольку она забила и пропустила по 16 голов. В турнирной таблице «Слуцк» идет пятым.

    С 5-го по 7-й туры чемпионата Белорусии коллектив Виталия Павлова выиграл три матча. Успешный отрезок начался 17 апреля, когда «Слуцк» на выезде победил «Шахтер» Солигорск (2:1).

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    А продлилась эта серия двумя победами над «Белшиной» (3:2) и «Динамо» Минск (2:1). 8 мая бело-синие прервали уверенный ход, уступив дома «Энергетику-БГУ» (1:2).

    16 мая «Слуцк» в Борисове всухую влетел БАТЭ (0:3), а в следующем туре он сыграл вничью с «Рухом» Брест (1:1). 1 июня эта команда оказалась слабее «Минска» (0:1).

    «Торпедо-БелАЗ»

    Коллектив, который базируется в Жодино, имеет в своей копилке 21 балл. На данном этапе Высшей лиги команда замыкает тройку лидеров, отставая от первой позиции на 4 пункта.

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    • Сейчас «Торпедо-БелАЗ» демонстрирует нестабильные результаты, заканчивая свои матчи непредсказуемо. 18 и 26 апреля подопечные Юрия Пунтуса сыграли в нулевые ничьи с БАТЭ и «Рухом» Брест.

    А в следующем поединке «автозаводцы» разнесли на выезде «Минск» (5:2). Очередную встречу без голов «жодинцы» провели 9 мая со «Славией» Мозырь (0:0).

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    В девятом туре чемпионата Белоруссии «Торпедо-БелАЗ» уверенно справился с «Городеей» (3:1), после чего с таким же счетом команда влетела «Неману». Последняя игра закончилась победой коллектива Пунтуса над клубом «Смолевичи» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Слуцка» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.95, на ничью — 3.25, а на победу «Торпедо-БелАЗ» — 2.45.

    В матче на «Городском» между собой сыграют две команды, которые надеются завершить сезон в верхней части таблицы, поэтому в очной игре им необходимо зарабатывать положительную разницу личных встреч. Наш прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Торпедо-БелАЗ» больше 1 с коэффициентом 1.60. 0

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