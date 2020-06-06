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    Удержится ли «РБ Лейпциг» на третьем месте?

    «РБ Лейпциг» — «Падерборн». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч чемпионата Германии 6 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Падерборн»
    «РБ Лейпциг» занимает третье место
    В 30-м туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» будет принимать «Падерборн». Матч пройдет в Лейпциге 6 июня. Начало — в 16:30 мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Падерборн».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Июня 2020 года
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    «РБ Лейпциг»

    В конце февраля «Быки» отправились в Лондон, где в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов одолели «Тоттенхэм» (1:0).

    Вернувшись в Германию, «РБ Лейпциг» на выезде разгромил «Шальке» (5:0). Март «Быки» начали с домашней ничьей с «Байером» (1:1).

    Затем на выезде «Лейпциг» разошелся миром с «Вольфсбургом» (0:0), а в последнем перед карантином матче на своем поле разгромил «Тоттенхэм» (3:0) и вышел в 1/4 финала ЛЧ.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Вернулись после перерыва «Быки» не лучшим образом, сыграв на своем поле вничью с «Фрайбургом» (1:1), после чего реабилитировались, разгромив на выезде «Майнц» (5:0).

    В предпоследнем матче «Лейпциг» дома сыграл вничью с «Гертой» (2:2), а в последнем победил на выезде «Кельн» (4:2). После 29 туров «Лейпциг» с 58 очками занимает третье место.

    «Падерборн»

    В турнирной таблице чемпионата Германии коллектив из Падерборна находится на последнем месте. Приняв участие в 29 матчах, эта команда заработала 19 очков.

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    • До выхода на карантин «Падерборн» потерпел пять поражений кряду в Бундеслиге. Неприятный отрезок начался с проигранного матча «Герте» в родных стенах (1:2).

    Затем «Падерборн» остался без очков в противостояниях с «Баварией» (2:3), «Майнцем» (0:2), «Кельном» (1:2) и «Боруссией» Дортмунд (1:6).

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    После возобновления Бундеслиги подопечные Штеффена Баумгарта трижды сыграли вничью. «Падерборн» расписал мировую в поединках с «Фортуной» (0:0), «Хоффенхаймом» (1:1) и «Аугсбургом» (0:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу равен 1,12, тогда как успех гостей оценивается в 19,00, ничья — в 9,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «РБ Лейпциг» выиграет, и обе команды забьют за 2,15. 0

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