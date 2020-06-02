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    Сможет ли «Вердер» продлить свою успешную серию?

    «Вердер» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч чемпионата Германии 2 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Айнтрахт» Франкфурт
    Леонардо Биттенкурт
    В 30-м туре немецкой Бундеслиги «Вердер» будет принимать «Айнтрахт». Матч пройдет в Бремене 2 июня. Начало — в 21:30 мск. Прогноз на «Вердер» — «Айнтрахт» Франкфурт.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Июня 2020 года
    Вердер
  • Бремен
    •  Вердер 21:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •
    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.50
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    «Вердер»

    «Вердер» в последних трех турах наконец-то начал зарабатывать столь важные очки и значительно улучшил свои шансы в борьбе за выживание.

    Если в первом матче после возобновления сезона бременцы были разгромлены «Байером» (1:4), то затем они одержали две победы при одной ничьей. Обыграть с одинаковым счетом 1:0 удалось «Фрайбург» и «Шальке», а вничью сыграли с «Боруссией» Менхенгладбах — 0:0.

    Как видим, уже в трех турах «Вердеру» удается сохранить свои ворота сухими.

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    После 28 матчей «Вердер» набрал 25 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. При этом у бременцев сыграно на один матч меньше, чем у «Фортуны» (27 очков) и «Майнца» (28 очков).

    «Айнтрахт» Франкфурт

    «Айнтрахт» отрезок после возобновления сезона провел менее удачно. Правда, и уровень оппозиции у франкфуртцев был чуть серьезней — им пришлось играть сразу против трех команд из топ-шестерки чемпионата.

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    • «Айнтрахт» уступил «Боруссии» Менхенгладбах (1:3) и «Баварии» (2:5), затем сыграл вничью с «Фрайбургом» (3:3), после чего наконец-то выиграл и пропустил меньше трех голов за игру — 2:1 против «Вольфсбурга».

    В турнирной таблице «Айнтрахт» занимает 12-е место. У команды в активе 32 набранных очка и не такой уж и большой гандикап от 16-го места, попав на которое, придется играть в плей-офф за выживание — всего 5 очков.

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    «Айнтрахт» является одной из самых забивающих команд чемпионата (46 голов — это шестой результат в лиге), но и пропускает много — 53 мяча.

    Прогноз и ставки

    На победу «Вердера» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,84, на ничью — 3,62, а на победу «Айнтрахта» — 2,57.

    Прогноз на матч — «Вердер» не проиграет и тотал меньше 4,5 голов с коэффициентом 1,81. 0

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