ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сезон возобновился 19 маяPura Vida. Как Коста-Рика вернула футбол наравне с Германией Фред и Бруну ФернандешФинансовый отчет «Манчестер Юнайтед». Тревожный знак для всего футбола Тьерри АнриАнри оформил хет-трик в Риме, а позже «Арсенал» облажался. О матче с «Ромой» в ЛЧ 2002-го года
  • 08:29
    • Чемпионат Португалии возобновится 3 июня. Известен календарь
  • 23:33
    • «Герта» одержала вторую разгромную победу подряд
  • 20:43
    • В Москве разрешили открыть тренировочные базы клубов РПЛ
  • 20:33
    • Лидер «Челси» боится коронавируса и может пропустить остаток сезона
  • 20:16
    • Чемпионат Мексики завершен досрочно без определения чемпиона
  • 16:56
    • Полузащитник «Барселоны» согласился перейти в «Ювентус»
  • 16:44
    • Осака за год заработала рекордную сумму для женского спорта
    Все новости спорта

    Огорчит ли «Кельн» соперников из Дюссельдорфа?

    «Кельн» — «Фортуна». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Бундеслиги 24 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Кельн Прогнозы на Фортуну Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Кельн» — «Фортуна»
    Джон Кордоба
    В 27 туре чемпионата Германии «Кельн» будет принимать «Фортуну». Игра пройдет на стадионе «Рейн Энерги» 24 мая. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Кельн» — «Фортуна».
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 24 Мая 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
    •

    «Кельн»

    Коллектив, базирующийся в одноименном городе, после 26 туров чемпионата Германии находится на десятом месте с 33 очками в запасе. От зоны Лиги Европы эта команда отстает на 6 пунктов.

    До приостановки Бундеслиги «Кельн» провел хороший отрезок из трех побед кряду. Сперва подопечные Маркуса Гисдоля разгромили «Герту» (5:0), а затем они крупно обыграли «Шальке» (3:0).

    В 25 туре немецкого первенства красно-белые в гостях одолели «Падерборн» с минимальным преимуществом (2:1).

  • Коронавирус убивает преимущество домашнего поля
  • Как матчи без зрителей влияют на футбол?
  • 20/05/2020

    • В последней встрече перед паузой «Кельн» потерпел поражение от «Боруссии» М (1:2). После рестарта сезона «козлы» у себя дома упустили преимущество в два гола и разошлись миром с «Майнцем» (2:2).

    «Фортуна»

    Клуб из Дюссельдорфа сейчас находится в зоне борьбы за выживание на 16 месте. За 26 матчей чемпионата эта команда сумела набрать 23 очка. От спасительной 15 строчки она отстала на 4 пункта.

    Последний раз «Фортуна» выигрывала в феврале. 22 числа подопечные Уве Реслера на выезде одержали верх над «Фрайбургом» (2:0).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Затем в чемпионате этот коллектив устроил голевую перестрелку с «Гертой» (3:3), после чего вылетел из Кубка Германии от клуба «Саарбрюккен» по пенальти (1:1, 6:7).

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    8 марта «Фортуна» обменялась голами с «Майнцем» (1:1). После возобновления сезона представители Дюссельдорфа обошлись нулевой ничьей в поединке с «Падерборном» (0:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Кельна» в игре 27-го тура Бундеслиги оценивается в 1.83, на ничью букмекеры предлагают котировку 3.90, а на победу «Фортуны» — 4.30.

    За 26 матчей красно-белые забили 41 гол, а вот «Фортуна» успела пропустить 50 мячей. Гостям данного противостояния будет сложно сдержать хозяев. Наш прогноз и ставка на матч — индивидуальный тотал «Кельна» больше 1.5 с коэффициентом 1.75. 0

  • На что ставить в Бетсити?
  •
  • На что ставить в БК Леон?
  •
  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.56
  • Прогноз на матч Дармштадт 98 — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Оснабрюк — Ганновер
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Б-36 Торсхавн — Скала
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Ашхабад — Энергетик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Небитчи — Копетдаг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Мерв — Ахал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Боруссия М — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч Слуцк — Рух Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Падерборн — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч ЭБ/Стреймур — ТБ Тверойри
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч ИФ Фуглафьердур — КИ Клаксвик
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Ислочь — Энергетик-БГУ Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    АПЛ может вернуться уже 12 июня
  • Возвращение АПЛ. «Проект Перезапуск» в вопросах и ответах
    • 21:19 17/05/2020     Ральф Рангник
  • Рангник может возродить «Милан» ценой его идентичности
    • 03:53 17/05/2020     Роналдо на чемпионате мира 1998
  • Скромняги придушили королей. На ЧМ-1998 Бразилии пришлось выгрызать путевку в 1/2
    • 18:10 18/05/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 2500ПолучитьБонус на первый депозит
    «Кельн» — «Фортуна». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Бундеслиги 24 мая 2020 года. Прогноз на «Кельн» — «Фортуна». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
    Тоже интересно
    Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг не хотят возобновления сезона АПЛ Футбол Возвращение АПЛ. «Проект Перезапуск» забуксовалРассказываем о препятствиях, стоящих перед АПЛ и мешающих завершению сезона 2019/20 21/05/2020 в 21:230
  • 08:45
    • «Бавария» собрала 416 тыс евро для клубов региональной лиги
  • 08:22
    • Винисиус: Думаю, «Реал» был лучше «Барселоны» в обоих матчах Примеры
  • 00:01
    • Апелляция «Лиона» на досрочное завершение сезона отклонена
    Джордан Хендерсон Футбол Первый раз в первый класс. Клопп рад возобновлению тренировокГлавный тренер «Ливерпуля» начал готовить команду к доигровке сезона 21/05/2020 в 15:190
  • Экспресс дня

  • «Бавария» продлит серию поражений «Айнтрахта»?
  • 4.08
    •
  • 23:47
    • Три легионера «Оренбурга» не смогли вернуться в Россию
  • 23:14
    • «Рубин» договорился с игроками о продлении контрактов
  • 21:56
    • «Валенсия» хочет арендовать Кепу у «Челси»
    «Манчестер Юнайтед» — «Милан». Лига чемпионов 2006/2007 Футбол На фоне скандалов бились за финал. В 2007-м «Милан» на «Олд Траффорд» пытался огорчить «МЮ»В УЕФА заявили, что они намерены доиграть еврокубки до конца августа. К тому времени мы переживем моменты великих матчей прошлого 21/05/2020 в 17:060
  • 21:43
    • Моуринью: Странно, что Снейдер и Это'О не получили «Золотой мяч»
  • 21:34
    • «Тоттенхэм» не ведет переговоры о новом контракте с Вертонгеном
  • 21:14
    • Федерер не представляет матчи без болельщиков
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие