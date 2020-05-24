«Кельн» — «Фортуна». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Бундеслиги 24 мая 2020 года

В 27 туре чемпионата Германии «Кельн» будет принимать «Фортуну». Игра пройдет на стадионе «Рейн Энерги» 24 мая. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Кельн» — «Фортуна».

«Кельн»

Коллектив, базирующийся в одноименном городе, после 26 туров чемпионата Германии находится на десятом месте с 33 очками в запасе. От зоны Лиги Европы эта команда отстает на 6 пунктов.

До приостановки Бундеслиги «Кельн» провел хороший отрезок из трех побед кряду. Сперва подопечные Маркуса Гисдоля разгромили «Герту» (5:0), а затем они крупно обыграли «Шальке» (3:0).

В 25 туре немецкого первенства красно-белые в гостях одолели «Падерборн» с минимальным преимуществом (2:1).

В последней встрече перед паузой «Кельн» потерпел поражение от «Боруссии» М (1:2). После рестарта сезона «козлы» у себя дома упустили преимущество в два гола и разошлись миром с «Майнцем» (2:2).

«Фортуна»

Клуб из Дюссельдорфа сейчас находится в зоне борьбы за выживание на 16 месте. За 26 матчей чемпионата эта команда сумела набрать 23 очка. От спасительной 15 строчки она отстала на 4 пункта.

Последний раз «Фортуна» выигрывала в феврале. 22 числа подопечные Уве Реслера на выезде одержали верх над «Фрайбургом» (2:0).

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Затем в чемпионате этот коллектив устроил голевую перестрелку с «Гертой» (3:3), после чего вылетел из Кубка Германии от клуба «Саарбрюккен» по пенальти (1:1, 6:7).

8 марта «Фортуна» обменялась голами с «Майнцем» (1:1). После возобновления сезона представители Дюссельдорфа обошлись нулевой ничьей в поединке с «Падерборном» (0:0).

Прогноз и ставка

Победа «Кельна» в игре 27-го тура Бундеслиги оценивается в 1.83, на ничью букмекеры предлагают котировку 3.90, а на победу «Фортуны» — 4.30.

За 26 матчей красно-белые забили 41 гол, а вот «Фортуна» успела пропустить 50 мячей. Гостям данного противостояния будет сложно сдержать хозяев. Наш прогноз и ставка на матч — индивидуальный тотал «Кельна» больше 1.5 с коэффициентом 1.75. 0