«Сангжу Сангму» — «Канвон». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч чемпионата Южной Кореии 16 мая 2020 года

«Сангжу Сангму»
«Сангжу Сангму» в прошлом сезоне играл в плей-офф на понижение. Заняв восьмое место в таблице, коллектив сыграл еще 5 встреч за сохранение прописки, сумев спастись.
«Сангжу Сангму» проиграл только два из шести последних выездных матчей чемпионата Южной Кореи, но один из них состоялся именно в первом туре нового сезона.
Подопечные Ким Таэ-вана встречались с «Ульсаном» и были разгромлены со счетом 0:4. Нельзя сказать, что команда не сопротивлялась, но везение было в полной мере на стороне соперника, да и разница в классе у коллективов ощутимая.
Итог — последнее место в турнирной таблице уже на старте турнира.
«Канвон»
«Канвон» является крепким середняком «К-Лиги». Прошлый чемпионат команда завершила на шестом месте в таблице, а до этого занимала седьмое и шестое места.
При этом команда неудачно завершала турнир, в девяти последних матчах проиграв шесть раз при одной победе.
Тем не менее, в межсезонье была проведена работа над ошибками, что показал старт нового сезона.
В первом туре коллектив принимал бронзового призера чемпионата «Сеул», пропустил первым, но затем добыл волевую победу со счетом 3:1.
«Канвон» и «Сангжу Сангму» встречались в чемпионате уже 18 раз — в десяти поединках победу праздновали гости предстоящей встречи. Также были семь побед «Сангжу Сангму» и одна ничья.
Прогноз
В предстоящей игре аналитики дают коэффициент 3.15 на победу «Сангжу Сангму», на ничью — 3.50, а на «Канвон» — 2.23.
Прошлая встреча команд завершилась победой «Сангжу Сангму» со счетом 2:1, однако прямо сейчас команда еще не успела набрать форму, тогда как гости добыли убедительную победу над одним из фаворитов. Предлагаем поставить на победу «Канвона» за 2.23. 0