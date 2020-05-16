«Сангжу Сангму» — «Канвон». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч чемпионата Южной Кореии 16 мая 2020 года

В субботу, 16 мая, состоится матч второго тура чемпионата Южной Кореи по футболу, в котором встретятся «Сангжу Сангму» и «Канвон». Начало поединка — в 08:00 мск. Прогноз на «Сангжу Сангму» — «Канвон».

«Сангжу Сангму»

«Сангжу Сангму» в прошлом сезоне играл в плей-офф на понижение. Заняв восьмое место в таблице, коллектив сыграл еще 5 встреч за сохранение прописки, сумев спастись.

«Сангжу Сангму» проиграл только два из шести последних выездных матчей чемпионата Южной Кореи, но один из них состоялся именно в первом туре нового сезона.

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Подопечные Ким Таэ-вана встречались с «Ульсаном» и были разгромлены со счетом 0:4. Нельзя сказать, что команда не сопротивлялась, но везение было в полной мере на стороне соперника, да и разница в классе у коллективов ощутимая.

Итог — последнее место в турнирной таблице уже на старте турнира.

«Канвон»

«Канвон» является крепким середняком «К-Лиги». Прошлый чемпионат команда завершила на шестом месте в таблице, а до этого занимала седьмое и шестое места.

При этом команда неудачно завершала турнир, в девяти последних матчах проиграв шесть раз при одной победе.

Тем не менее, в межсезонье была проведена работа над ошибками, что показал старт нового сезона.

В первом туре коллектив принимал бронзового призера чемпионата «Сеул», пропустил первым, но затем добыл волевую победу со счетом 3:1.

«Канвон» и «Сангжу Сангму» встречались в чемпионате уже 18 раз — в десяти поединках победу праздновали гости предстоящей встречи. Также были семь побед «Сангжу Сангму» и одна ничья.

Прогноз

В предстоящей игре аналитики дают коэффициент 3.15 на победу «Сангжу Сангму», на ничью — 3.50, а на «Канвон» — 2.23.

Прошлая встреча команд завершилась победой «Сангжу Сангму» со счетом 2:1, однако прямо сейчас команда еще не успела набрать форму, тогда как гости добыли убедительную победу над одним из фаворитов. Предлагаем поставить на победу «Канвона» за 2.23. 0