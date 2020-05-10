«Пхохан Стилерс» — «Пусан Ай Парк». Прогноз и ставки на матч чемпионата Южной Кореи 10 мая

В 1-м туре чемпионата Южной Кореи «Пхохан Стилерс» будет принимать «Пусан Ай Парк». Матч пройдет в Пхохане 10 мая. Начало — в 08:00 мск. Прогноз на «Пхохан Стилерс» — «Пусан Ай Парк».

«Пхохан Стилерс»

«Пхохан Стилерс» — трехкратный победитель Азиатской Лиги чемпионов и пятикратный чемпион Южной Кореи. Правда, последнее «золото» команда выигрывала еще в 2013 году.

В прошлом сезоне «Пхохан Стилерс» удалось финишировать в национальном чемпионате лишь на четвертой позиции, проиграв «бронзу» из-за худшей разницы мячей (49 забитых и 49 пропущенных).

В 38 играх прошлого сезона «Пхохан Стилерс» набрал 56 очков, одержав 16 побед при 8 ничьих и 14 поражениях.

Однако главный тренер команды Ким Ги Дон, несмотря на не самый лучший результат, сохранил пост главного тренера. А в межсезонье «Пхохан Стилерс» усилился австралийским легионером Брэндоном О'Нилом, а также колумбийцем Мануэлем Паласиосом. Отметим, что за команду выступает россиянин Станислав Ильюченко, который прошлым летом перешел из «Дуйсбурга».

«Пусан Ай Парк»

«Пусан Ай Парк» является четырехкратным чемпионом Южной Кореи, а также победителем Азиатского Кубка чемпионов 1985/86. Правда, в последний раз национальным чемпионом команда становилась еще в 1997 году.

В последние годы дела у «Пусан Ай Парк» идут не лучшим образом. В 2015 году команда вылетела из высшего дивизиона и лишь перед этим сезоном удалось вернуться благодаря успешному выступлению в плей-офф, где удалось пройти «Аньянг».

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В 36 матчах К-Лиги 2 «Пусан Ай Парк» набрал 67 очков, уступив лидеру турнира 6 очков.

С 2019 года тренирует команду экс-футболист Чжо Док Чже. В межсезонье команда подписала ряд футболистов, среди которых можно отметить игрока сборной Узбекистана Достонбека Турсунова.

Прогноз

На победу хозяев поля дается коэффициент 2,15, на ничью — 3,60, а на победу гостей — 3,92.

Наш прогноз на матч — победа «Пхохан Стилерс» с коэффициентом 2,15. 0