«Пхохан Стилерс» — «Пусан Ай Парк». Прогноз и ставки на матч чемпионата Южной Кореи 10 мая

«Пхохан Стилерс»
«Пхохан Стилерс» — трехкратный победитель Азиатской Лиги чемпионов и пятикратный чемпион Южной Кореи. Правда, последнее «золото» команда выигрывала еще в 2013 году.
В прошлом сезоне «Пхохан Стилерс» удалось финишировать в национальном чемпионате лишь на четвертой позиции, проиграв «бронзу» из-за худшей разницы мячей (49 забитых и 49 пропущенных).
В 38 играх прошлого сезона «Пхохан Стилерс» набрал 56 очков, одержав 16 побед при 8 ничьих и 14 поражениях.
Однако главный тренер команды Ким Ги Дон, несмотря на не самый лучший результат, сохранил пост главного тренера. А в межсезонье «Пхохан Стилерс» усилился австралийским легионером Брэндоном О'Нилом, а также колумбийцем Мануэлем Паласиосом. Отметим, что за команду выступает россиянин Станислав Ильюченко, который прошлым летом перешел из «Дуйсбурга».
«Пусан Ай Парк»
«Пусан Ай Парк» является четырехкратным чемпионом Южной Кореи, а также победителем Азиатского Кубка чемпионов 1985/86. Правда, в последний раз национальным чемпионом команда становилась еще в 1997 году.
В последние годы дела у «Пусан Ай Парк» идут не лучшим образом. В 2015 году команда вылетела из высшего дивизиона и лишь перед этим сезоном удалось вернуться благодаря успешному выступлению в плей-офф, где удалось пройти «Аньянг».
В 36 матчах К-Лиги 2 «Пусан Ай Парк» набрал 67 очков, уступив лидеру турнира 6 очков.
С 2019 года тренирует команду экс-футболист Чжо Док Чже. В межсезонье команда подписала ряд футболистов, среди которых можно отметить игрока сборной Узбекистана Достонбека Турсунова.
Прогноз
На победу хозяев поля дается коэффициент 2,15, на ничью — 3,60, а на победу гостей — 3,92.
Наш прогноз на матч — победа «Пхохан Стилерс» с коэффициентом 2,15. 0