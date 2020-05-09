«Неман» — «Рух». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Высшей лиги 9 мая 2020 года

В 8 туре Высшей лиги «Неман» сыграет с «Рухом». Матч состоится 9 мая. Начало в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Неман» — «Рух».

«Неман»

«Олени» располагаются возле зоны вылета на 14 месте. У них 8 очков после 7 матчей в чемпионате.

«Неман» выиграл только одну встречу из пяти последних. Речь идет о поединке с «Энергетиком» (3:0). Данный результат разбавил серию поражений. «Желто-зеленые» уступили БАТЭ 3:1 и проиграли минскому «Динамо» со счетом 2:0.

Всего в новом сезоне хозяева потерпели 3 поражения. Команда имеет нулевую разницу голов, поскольку у нее на счету по 7 забитых и пропущенных мячей.

«Рух»

«Рух» находится на три строчки выше — 11 место с 9 очками. Так что в случае очередной потери очков команда может сильно потерять в позициях.

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В любом случае «Рух» имеет не такие уж и плохие результаты. Последнее поражение у клуба было еще 4 апреля в матче против БАТЭ (1:0).

После столичный коллектив сыграл трижды вничью и один раз победил. По одному пункту коллектив из Бреста набрал во встречах с «Городеей» (1:1), «Торпедо» (0:0) и «Славией» (0:0). С минимальным счетом «Рух» обыграл «Минск».

«Рух» забивает и пропускает меньше всех — по 3 пропущенных и забитых голов.

Прогноз и ставки

«Рух» очень мало забивает на данном отрезке сезона, однако в отличие от соперника сейчас практически не проигрывает. Это может сказаться на результате встречи.

2.39 дают на хозяев и 3.36 поставили на гостей. На ничью букмекеры предлагают 2.96.

В четырех последних играх Высшей лиги «Рух» пропустил только один гол. Полагаем, что от этого результат встречи будет «низовым». Ожидаем тотал меньше двух за 1.70. 0