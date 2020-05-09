«Ашхабад» — «Ахал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Туркменистана 9 мая 2020 года

«Ашхабад»
«Ашхабад» начал текущий чемпионат неудачно. Команда не могла забить в двух стартовых турах и набрала лишь 1 очко.
Правда, затем «Ашхабад» выдал серию из трех побед подряд (в том числе разгромные 5:2 над «Небитчи»), значительно улучшив свое положение в таблице. Но в предыдущем туре команда на выезде разгромно проиграла клубу «Алтын Асыр» со счетом 1:4.
В турнирной таблице чемпионата Туркменистана «Ашхабад» располагается на третьей позиции. Команда набрала 10 очков, у нее забито 8 голов, а пропущено 7.
«Ахал»
«Ахал» является лидером чемпионата Туркменистана. В шести стартовых турах команда набрала 15 очков, забила 11 голов, а пропустила всего 2 (лучший показатель в лиге).
Единственное поражение пришлось на перенесенный матч второго тура, когда «Ахал» уступил «Алтын Асыру». В этом же матче команда пропустила те самые два гола — 1:2.
В остальных пяти турах «Ахал» одержал пять сухих побед. Самая крупная из них была со счетом 3:0 над «Мервом». А в предыдущем туре со счетом 2:0 был обыгран «Энергетик Мары».
Прогноз и ставки
На победу «Ашхабада» дается коэффициент 4,40, на ничью — 3,40, а на победу «Ахала» — 1,70.
Прогноз на матч — победа «Ахала» в один мяч или ничья с коэффициентом 1,88. 0