«Ашхабад» — «Ахал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Туркменистана 9 мая 2020 года

В седьмом туре чемпионата Туркменистана «Ашхабад» будет принимать «Ахал». Матч пройдет 9 мая. Начало — в 16:00. Прогноз на «Ашхабад» — «Ахал».

«Ашхабад»

«Ашхабад» начал текущий чемпионат неудачно. Команда не могла забить в двух стартовых турах и набрала лишь 1 очко.

Правда, затем «Ашхабад» выдал серию из трех побед подряд (в том числе разгромные 5:2 над «Небитчи»), значительно улучшив свое положение в таблице. Но в предыдущем туре команда на выезде разгромно проиграла клубу «Алтын Асыр» со счетом 1:4.

Все прогнозы на футбол

В турнирной таблице чемпионата Туркменистана «Ашхабад» располагается на третьей позиции. Команда набрала 10 очков, у нее забито 8 голов, а пропущено 7.

«Ахал»

«Ахал» является лидером чемпионата Туркменистана. В шести стартовых турах команда набрала 15 очков, забила 11 голов, а пропустила всего 2 (лучший показатель в лиге).

Единственное поражение пришлось на перенесенный матч второго тура, когда «Ахал» уступил «Алтын Асыру». В этом же матче команда пропустила те самые два гола — 1:2.

В остальных пяти турах «Ахал» одержал пять сухих побед. Самая крупная из них была со счетом 3:0 над «Мервом». А в предыдущем туре со счетом 2:0 был обыгран «Энергетик Мары».

Прогноз и ставки

На победу «Ашхабада» дается коэффициент 4,40, на ничью — 3,40, а на победу «Ахала» — 1,70.

Прогноз на матч — победа «Ахала» в один мяч или ничья с коэффициентом 1,88. 0