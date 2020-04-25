«Истиклол» — «Куктош». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Таджикистана по футболу 25 апреля 2020 года

В субботу, 25 апреля, «Истиклол» на своем поле примет «Куктош» в рамках четвертого тура чемпионата Таджикистана. Встреча, которая пройдет на Центральном республиканском стадионе в Душанбе, начнется в 15:00 по московскому времени. Прогноз на «Истиклол» — «Куктош».

«Истиклол»

«Истиклол» — действующий чемпион Таджикистана, который по итогам минувшего сезона уверенно занял первое место в первенстве, оторвавшись от ближайшего преследователя на 15 баллов.

В текущем сезоне «львы» стартовали с двух победных матчей подряд, в которых они обыграли «Душанбе 83» (7:0) и «ЦСКА Памир» (2:0).

И лишь в третьем туре «Истиклол» потерял очки, на своем поле разойдясь миром с «Хатлоном» (2:2).

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При этом «Истиклол» избежал поражения в компенсированное время второго тайма, когда пенальти реализовал Манучехр Джалилов.

«Куктош»

Футболисты «Куктоша» завершили прошлый сезон на шестом месте в турнирной таблице, в трех очках от опасной зоны.

В нынешнем сезоне «желто-синие» пока не потерпели ни одного поражения. Наибольшее количество баллов им принес матч против «Истаравшана» (3:0).

Еще в двух встречах «Куктош» поделил очки с «Регар-ТадАЗом» (0:0) и «Худжандом» (1:1).

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Истиклола» — 1.18, победа «Куктоша» — 9.40, ничья — 6.90.

Нужно понимать, что в этой игре встретятся представители разных весовых категорий. Да, «желто-синие» неплохо начали сезон, не проиграв ни одного поединка. Однако «львы» — действующие чемпионы, успевшие забить сразу 11 голов при двух пропущенных.

У «Истиклола» случился некий сбой во встрече с «Хатлоном», но вряд ли он дважды наступит на одни и те же грабли. Мы ждем от него победы, поэтому наш прогноз — «победа хозяев и тотал больше 3» за 1.85.

Альтернативный вариант — «победа "Истиклола" с форой -2». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.75. 0