«Витебск» — «Смолевичи». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Высшей лиги 5 апреля 2020 года.

5 апреля в 16:00 по московскому времени состоится матч между «Витебском» и «Смолевичами». Команды сыграют в Борисове. Прогноз на «Витебск» — «Смолевичи».

«Витебск»

«Витебск» уже успел потерпеть первое поражение в новом сезоне. Команда в прошлом туре проиграла 2:0 «Неману». Хотя перед этим клуб выиграл с минимальным счетом 1:0 у «Городеи».

По итогам двух туров хозяева занимают 10 место с тремя очками и отрицательной разницей голов (-1).

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Стоит отметить, что для команды это было уже пятое поражение в шести последних играх чемпионата Белоруссии. В прошлом сезоне перед завершением турнира «Витебск» четыре раза потерпел поражение и закончил на 13 месте перед зоной вылета.

«Смолевичи»

«Смолевичи» пришли из Первой лиги, заняв там второе место с 64 баллами. В нынешнем сезоне команда еще не побеждала и занимает только 14 позицию с одним пунктом в активе.

Команда начала с ничьей в матче с брестским «Динамо» (1:1). В следующем туре клуб потерпел первое поражение со счетом 1:0 от «Ислочи».

Вообще «Смолевичи» не побеждают уже четыре матча подряд, если учитывать предсезонную подготовку. Перед стартом чемпионата команда проиграл «Неману» 2:0 и «Волне-Пинск» 1:0.

Также добавим, что четыре последних поединка с участием коллектива завершались при тотале меньше 2.5.

Прогноз

Ранее команды уже встречались. В январе в товарищеской встрече «Смолевичи» выиграли 1:2. Перед этим были матчи в Высшей лиге 2018 года — 1:1 и 4:0 в пользу «Витебска».

Коэффициенты дают следующие: 2.65 предлагают на «Витебск» и 2.95 поставили на «Смолевичи». На ничью установили коэффициент 3.00.

Предлагаем поставить на «1Х и ТМ 2.5» за 1.95. Гости не побеждают на выезде четыре матча подряд. При этом у обоих коллективов прошлые поединки были «низовыми». 0