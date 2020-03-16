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    «Гезтепе» прервет серию без побед?

    «Гезтепе» — «Ризеспор». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Турции 17 марта 2020 года

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    Прогноз на «Гезтепе» — «Ризеспор»
    Игроки «Гезтепе»
    Во вторник, 17 марта, в перенесенном поединке 21-го тура турецкой Суперлиги «Гезтепе» на своем поле сыграет с «Ризеспором». Начало — в 20:00 по мск. Прогноз на «Гезтепе» — «Ризеспор».

    «Гезтепе»

    «Гезтепе» после 25 матчей расположился на восьмом месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги, имея на своем счету 34 очка, намного отставая от зоны еврокубков.

    У клуба из Измира на данный момент 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой он сперва сыграл вничью, а последующие три встречи неизменно проигрывал.

    Мировая пришлась на домашнюю игру с «Газиантеп» (1:1). Поражения состоялись от «Кайсериспор» (0:1) и «Касимпаши» (0:2) на выезде, а также от «Истамбул ББ» в родных стенах — 0:3.

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    • 11 домашних матчей текущего турецкого первенства принесли «золотисто-красным» всего четыре виктории, столько же встреч закончились мировыми и трижды они проиграли, разница мячей — 14:14.

    «Ризеспор»

    «Ризеспор» с 25 зачетными пунктами находится в зоне вылета, на 16 месте. От 15 безопасной строки команда отстает только по дополнительным показателям.

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    В чемпионате Турции «ястребы» не выигрывали уже в семи встречах подряд, уступив в этом отрезке в пяти из них при двух ничейных исходах.

    Все прогнозы на футбол

    В минувшем туре «сине-зеленые» проиграли на выезде «Анкарагюджю» со счетом 1:2, а туром ранее сыграли дома 1:1 с «Аланьеспором», этой ничьей они тогда прервали 4-матчевую проигрышную серию.

    На выезде в этом сезоне турецкого первенства «Ризеспор» победил лишь дважды, столько же игр свел вничью и восемь игр проиграл, разница забитых и пропущенных — 10:26.

    В первом круге на поле «Ризеспора» эти команды сыграли 0:0, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 2:0 и 0:1.

    Прогноз на «Гезтепе» — «Ризеспор»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Гезтепе» — 1.83, победа «Ризеспора» — 4.40, ничья — 3.60.

    Обе команды сейчас находятся в кризисе, чему свидетельствуют длительные безвыигрышные серии. Но так как игра пройде в Измире, прогнозируем победу хозяев. Наш прогноз и ставки: победа «Гезтепе» за 1.83. 0

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    «Гезтепе» — «Ризеспор». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Турции 17 марта 2020 года. Прогноз на «Гезтепе» — «Ризеспор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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