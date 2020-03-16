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    «Антальяспор» продолжит беспроигрышную серию?

    «Антальяспор» — «Сивасспор». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Суперлиги 16 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз на «Антальяспор» — «Сивасспор»
    Лукас Подольски
    16 марта в 26 туре турецкой Суперлиги встретятся «Антальяспор» и «Сивасспор». Команды сыграют на стадионе «Анталья». Начало в 20:00 по мск. Прогноз на «Антальяспор» — «Сивасспор».

    «Антальяспор»

    Клуб находится на 12 месте с 27 очками. От зоны вылета его отделяют два пункта, при этом уже 7 туров подряд команда не знает поражений. Однако хозяева не побеждали в трех последних матчах с учетом Кубка Турции.

    «Антальяспор» сыграл вничью с «Генчлербирлиги» (1:1) и «Фенербахче» (2:2) в чемпионате, а в кубковом турнире коллектив уступил «Аланияспору» (0:1). Это был полуфинал Кубка Турции.

    Отметим, что в рамках Суперлиги дома команда выступает хуже всех. Она занимает последнее место, набрав всего 11 очков в 12 матчах. Пропущенные 24 мяча в домашних стенах — худший результат в лиге.

    Как бы там ни было, но на своем поле «Антальяспор» не проигрывал в трех прошлых матчах Суперлиги.

    «Сивасспор»

    «Сивасспор» — четвертая команда чемпионата Турции. На счету гостей 49 очков и 3-матчевая беспроигрышная серия.

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    • В прошлый раз коллектив сыграл вничью с «Галатасараем» (2:2). Перед этим клуб дважды выиграл «всухую» у «Аланияспора» 1:0 и «Анкарагюджю» 0:3.

    Последнее поражение команда терпела 16 февраля от «Трабзонспора» (2:1). В четырех выездных поединках было добыто только одну победу. Кроме этого коллектив проиграл дважды и сыграл вничью.

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    Но если говорить только о чемпионате, то «Сивасспору» в прошлом выездном матче удалось прервать серию поражений в гостях.

    Прогноз

    «Сивасспор» с небольшим перевесом является фаворитом на бумаге. На его победу дают 2.28, тогда как на хозяев предлагают 3.00. Ничья оценена коэффициентом 3.55.

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    Два раза подряд команды играли вничью — 0:0 и 1:1. В гостях у «Антальяспора» «Сивасспор» не выигрывал в двух последних поединках.

    Учитывая текущую форму команд, хотим предложить вариант «1Х» за 1.63. Несмотря на турнирное положение, хозяева демонстрируют более стабильные результаты. 0

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    «Антальяспор» — «Сивасспор». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Суперлиги 16 марта 2020 года. Прогноз на «Антальяспор» — «Сивасспор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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