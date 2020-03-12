ЛАСК — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч Лиги Европы 12 марта 2020 года

12 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы между ЛАСКом и «Манчестер Юнайтед». Команды сыграют на стадионе «Райффайзен Арена». Начало в 20:55 по мск. Прогноз на ЛАСК — «Манчестер Юнайтед».

ЛАСК

Австрийская команда навела шороху в Европе. ЛАСК вышел со своей группы с первой позиции, набрав 13 очков и потерпев лишь одно поражение.

В прошлом раунде хозяева встречались с «АЗ Алкмаром» (1:1 и 2:0). Таким образом, коллектив выиграл 5 поединков турнира из восьми.

После выхода в следующий раунд плей-офф, ЛАСК разгромил в чемпионате Австрии «Хартберг» со счетом 5:1. Позже было поражение от «Зальцбурга» в Кубке страны (1:0). В прошлом матче австрийцы с минимальным счетом обыграли «Маттерсбург» (0:1).

Все прогнозы на футбол

Дома команда не проигрывает уже 6 матчей подряд, выиграв четыре последних. Примечательно, что в этом розыгрыше ЛЕ ЛАСК пропустил на своем поле только один мяч.

«Манчестер Юнайтед»

«Юнайтед» тоже на ходу. Гости знают поражений на протяжении 10 поединков во всех турнирах. За этот период «Ман Юнайтед» пропустил всего два мяча, не более одного за игру. Из десяти встреч было выиграно семь.

В прошлом матче «манкунианцы» выиграли в дерби у «Ман Сити» со счетом 2:0. Ранее команда Сульшера разгромила «Дерби» (0:3) в Кубке Англии.

В предыдущем раунде плей-офф «красные дьяволы» играли с «Брюгге». На выезде была ничья 1:1, а дома коллектив разгромил соперника 5:0.

Календарь и таблица Лиги Европы

На выезде в Лиге Европы МЮ пропустил 3 мяча в четырех поединках. В последних шести играх «малыши Басби» пропускали только в двух случаях.

Прогноз и ставки

МЮ является фаворитом этого матча. На гостей дают 1.92, тогда как победа хозяев оценивается коэффициентом 4.20. На ничью дают 3.45.

Серия гостей действительно впечатляет. Конечно, в еврокубках на выезде они сейчас не так уверенно выступают, но все-таки команда набрала хорошую форму и показывает более сбалансированный футбол в атаке и обороне.

Скорее всего, ЛАСК доставит проблем «Юнайтед». Будет хорошо обороняться. Дома в ЛЕ австрийцы пропустили только два гола. Так что предлагаем поставить на «Х2 и ТМ 2.5» за 2.06. 0