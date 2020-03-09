«Химки» — «Томь». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч ФНЛ 9 марта 2020 года

В понедельник, 9 марта, «Химки» на своей арене сыграют с «Томью» в 26-м туре первенства первой российской лиги. Начало — в 14:00 по мск. Прогноз на «Химки» — «Томь».

«Химки»

Химчане блестяще начали футбольный год. На стадии 1/4 финала Кубка России они на своей арене разгромили московское «Торпедо» со счетом 5:1 и теперь ждут в полуфинале «Шинник» или «Урал».

На зимний перерыв в первенстве ФНЛ «Химки» ушли на третьем месте с 50 очками в активе, уступая двойке лидеров одно и два балла соответственно, оторвавшись от зоны не плей-офф на четыре пункта.

Непосредственно перед уходом в отпуск «красно-черные» сыграли в первенстве на выезде с «Краснодаром-2» (2:2), а туром ранее обыграли в родных пенатах «Чертаново»(3:1).

В 12 домашних встречах этой первой лиги подмосковная команда добыла десять викторий и дважды проиграла при разнице мячей — 25:7.

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В межсезонье «Химки» стали победителями Кубка ФНЛ, разгромив в финале «Тамбов» (7:0). Еще было две победы в других спаррингах и одно поражение.

«Томь»

Томский коллектив с 36 очками закончили первую часть первенства первой лиги на десятой позиции, сильно отстав от зоны плей-офф, но почти обезопасив себя от вылета.

Заключительные матчи осеннего отрезка закончились для сибиряков крайне неудачно. Они уступили в двух последних встречах первенства, поочередно проиграв в гостях 0:3 «Енисею» и 0:2 «Ротору».

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13 гостевых игр текущего розыгрыша ФНЛ принесли «Томи» всего три виктории, пять матчей закончились мировыми исходами и пять встреч команда проиграла, разница мячей — 13:16.

Томичи также приняли участие в Кубке ФНЛ, где выступили очень неудачно, заняв там последнее время. Из всех зимних спаррингов была добыта лишь одна победа.

В первом круге команды в Томске сыграла вничью 0:0, а в прошлом сезоне «Томь» дважды выиграла — 2:0 и 1:0.

Прогноз на «Химки» — «Томь»

Прогнозируем, что «Химки» в родных стенах возьмут три очка в игре с середняком лиги, который также неудачно провел и подготовку к сезону. Наш прогноз и ставка: победа «Химок». 0