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    Чем закончится манчестерское дерби?

    «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.67) и ставки на тоталы в матче АПЛ 8 марта 2020 года

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    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»
    Бруну Фернандеш
    В 29 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 8 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.80
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    Сейчас этот манчестерский клуб замыкает пятерку сильнейших в турнирной таблице Премьер-лиги. В 28 матчах эта команда смогла заработать 42 балла.

    Последний раз МЮ обыгрывал «горожан» 29 января во втором полуфинальном поединке Кубка страны (1:0). Но по сумме двух встреч в финале прошел «Сити» — 3:2.

    После этого подопечные Уле Гуннара Сульшера расписали мировую с «Вулверхэмптоном» (0:0) и одолели «Челси» в АПЛ (2:0). В 1/16 финала Лиги Европы «красные дьяволы» сыграли вничью с «Брюгге» (1:1).

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    А после победы над «Уотфордом» в чемпионате (3:0) «манкунианцы» разнесли бельгийцев в ответном матче ЛЕ (5:0). 1 марта МЮ заработал 1 балл в поединке с «Эвертоном» (1:1), а чуть позже он прошел «Дерби Каунти» в Кубке Англии (0:3).

    «Манчестер Сити»

    Другой клуб, представляющий Манчестер, уверенно закрепился на второй позиции в турнирной таблице чемпионата. В ходе 27 матчей команде удалось набрать 57 очков.

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    • Последний раз «горожане» проигрывали в английском первенстве 2 февраля. Тогда «Манчестер Сити» всухую уступил «Тоттенхэму» в Лондоне (0:2).

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    Затем в 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» переиграл «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» (2:1). 1 марта «горожане» завоевали трофей Кубка лиги, одолев в финале «Астон Виллу» (2:1). 4 числа команда Гвардиолы прошла «Шеффилд Уэнсдей» в Кубке Англии (0:1).

    Прогноз и ставки

    На победу «Манчестера Юнайтед» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5,15, на ничью — 4,34, а на победу «Манчестер Сити» — 1,66.

    На «Олд Траффорд» соперникам нет смысла отсиживаться в защите, игра в Манчестере получится зрелищной и результативной. Наш прогноз и ставка на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,67. 0

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