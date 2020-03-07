«Лидс» — «Хаддерсфилд». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Чемпионшипа 7 марта 2020 года

В среду, 7 марта, в матче 37-го тура Чемпионшипа «Лидс» на своем поле сыграет с «Хаддерсфилдом». Игра начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Лидс» — «Хаддерсфилд».

«Лидс»

За десять туров до конца регулярного первенства первого английского дивизиона «Лидс» с 68 очками идет вторым, опережая третью строку на пять зачетных пунктов.

На данный момент у «павлинов» 4-матчевая победная серия в Чемпионшипе, в которой они смогли сохранить свои ворота на замке, а беспроигрышная серия состоит из пяти игр.

В этот удачный для себя отрезок «белые» по 1:0 одолели в родных стенах «Бристоль» и «Рединг», а в гостях «Мидлсбро», еще была разгромная виктория над «Халлом» (4:0) на выезде в прошлом туре.

В 17 домашних встречах текущего чемпионата «павлины» добыли десять выигрышей, четыре раза сыграли вничью и три игры проиграли, разница мячей — 24:13.

«Хаддерсфилд»

«Хаддерсфилд» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. На данный момент команда 17-я, но отрыв от зоны вылета составляет всего лишь четыре очка.

«Терьеры» победили в последних двух своих поединках первенства, поочередно одолев на своей арене 2:1 «Бристоль» и 4:0 «Чарльтон» в последнем туре чемпионата.

Перед этим удачным периодом «бело-синие» не могли выиграть в трех встречах подряд, проиграв в этом отрезке дважды при одном ничейном результате (в гостях с «Дерби» 1:1).

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17 выездных встреч текущего розыгрыша Чемпионшипа принесли «Хаддерсфилду» четыре виктории, пять ничейных исходов и десять поражений, разница мячей — 21:31.

Игра первого круга принесла «Лидсу» выездную победу со счетом 2:0.

Прогноз на «Лидс» — «Хаддерсфилд»

Обе команды очень нуждаются в очках, поэтому будут играть очень осторожно. Однако хозяева будут иметь больше шансов на успех. Наш прогноз на этот матч: 1Х + ТМ 3,0 за 1.85. 0