«Герта» — «Вердер». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Бундеслиги 7 марта 2020 года

В 25 туре немецкой Бундеслиги «Герта» примет дома «Вердер». Матч состоится на «Олимпиаштадион» в Берлине. Старт поединка в 17:30 по мск. Прогноз на «Герта» — «Вердер».

«Герта»

«Герта» в шести очках от зоны вылета с 27 баллами на счету. Команда занимает 14 место с 11 поражениями в этом сезоне. Из 24 матчей хозяева выиграли только семь.

Коллектив находится в числе самых пропускающих в турнире. На счету «Герты» 46 голов. В последних пяти турах у клуба была только одна победа, а в остальных случаях — две ничьи и два поражения.

«Герта» отличается плохой игрой в родных стенах. По этому показателю берлинцы на 16 месте. Из 12 домашних встреч команда выиграла только три. На данный момент хозяева не выигрывают дома 5 матчей подряд.

В прошлом туре «Герта» сыграла вничью с «Фортуной» (3:3). Ранее у «бело-синих» было разгромное домашнее поражение от «Кельна» со счетом 0:5. Единственная победа в феврале была добыта в игре с «Падерборном» (1:2).

«Вердер»

У «Вердера» ситуация еще сложнее, поскольку команда уже в зоне вылета и набрала всего 17 очков. За 23 игры «музыканты» выиграли только четыре раза.

Четыре поражения подряд потерпели гости. Они уступили «Айнтрахту» в Кубке Германии (2:0), «Боруссии» Д в чемпионате (0:2). Также со счетом 3:0 команда проиграла «Лейпцигу» и с результатом 0:2 уступила «Униону».

В гостях «бело-зеленые» проиграли в 4 из 5 поединков. Они забили всего три мяча за этот период.

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Говоря о кадровых проблемах, можно выделить травму Омера Топрака. Также может не сыграть Иржи Павленка. То же самое стоит сказать о Фине Бартельсе и Филиппе Баргфреде.

Прогноз

На «Герту» дают коэффициенты поменьше — 2.18 против 3.50. На ничью букмекеры предлагают 3.40.

У «Вердера» очень длинная серия в матчах против «Герты». Команда Флориана Кофельдта не проигрывает этому сопернику с 2013 года. На «Олимпиаштадионе» серия составляет 5 матчей.

Два прошлых поединка команды провели вничью, сыграв дважды 1:1. «Музыканты» являются цепким соперником. Так что очень вероятно, что они смогут прервать серию поражений хотя бы ничьей. Все-таки берлинцы неудачно играют дома в нынешнем сезоне. Прогноз — Х2 за 1.73. 0