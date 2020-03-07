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    «Фармацевтам» дома будет сложно сыграть на ноль

    «Байер» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Бундеслиги 7 марта 2020 года

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    Прогноз на «Байер» — «Айнтрахт»
    Мусса Диаби
    В 25 туре немецкой Бундеслиги «Байер» будет принимать «Айнтрахт». Игра пройдет на «Бай-Арене» 7 марта. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Байер» — «Айнтрахт».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 4.00
  • 2
  • 4.50
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    «Байер»

    Команда, которая находится в Леверкузене, все еще идет пятой в турнирной таблице чемпионата с 44 очками в запасе. От зоны ЛЧ она пока отстает на два балла.

    1 февраля «Байер» на выезде потерпел поражение от «Хоффенхайма» в Бундеслиге (1:2), после чего коллектив Петера Боса никому не проигрывал.

    В 1/8 финала Кубка страны «львы» победили «Штутгарт» (2:1), а затем в чемпионате «фармацевты» одолели «Боруссию» Д (4:3) и «Унион» (3:2). 20 числа леверкузенцы справились с «Порту» в первой встрече плей-офф Лиги Европы (2:1).

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    Чуть позже «Байер» взял верх над «Аугсбургом» (2:0), а также прошел «драконов» в ответной игре ЛЕ (3:1). 1 марта команда Боса разошлась миром с «РБ Лейпцигом» (1:1), а через несколько дней она была сильнее «Униона» в Кубке (3:1).

    «Айнтрахт»

    Коллектив, расположенный во Франкфурте-на-Майне, опустился на 12 строчку в турнирной таблице. На данный момент на счету этой команды имеется 28 баллов.

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    • В начале февраля «Айнтрахт» выбил «РБ Лейпциг» из Кубка Германии (3:1), а также разнес дома «Аугсбург» в немецком первенстве (5:0).

    Однако, уже в следующем поединке подопечные Ади Хюттера были разгромлены «Боруссией» Д (0:4). В первом плей-офф матче на евроарене «орлы» разбили «РБ Зальцбург» (4:1).

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    А в 23 туре Бундеслиги «Айнтрахт» в очередной раз потерял очки, проиграв дома «Униону» (1:2). В ответной встрече с «РБ Зальцбургом» коллективы разошлись миром (2:2). В четвертьфинале Кубка Германии команда Ади Хюттера разобралась с «Вердером» (2:0).

    Прогноз и ставки

    На победу «Байера» в грядущем поединке букмекеры дают коэффициент 1,68, на ничью — 4,24, а на победу «Айнтрахта» — 5,10.

    На своем поле «Байер» будет бороться за три очка, поскольку он не может позволить себе отдалиться от зоны Лиги чемпионов, но «Айнтрахт» очень сложный соперник, который всегда бьется до конца. Наш прогноз и ставка на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1,55. 0

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