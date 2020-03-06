«Падерборн» — «Кельн». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч чемпионата Германии 6 марта 2020 года

В пятницу, 6 марта, в стартовом поединке 25-го тура немецкой Бундеслиги «Падерборн» на «Бентелер Арене» примет «Кельн». Игра начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Падерборн» — «Кельн».

«Падерборн»

«Падерборн» с 16 зачетными пунктами замыкает турнирную таблицу Бундеслиги, отставая даже от зоны переходных матчей на пять баллов.

На данный момент у новичка элиты 5-матчевая безвыигрышная серия в рамкх чемпионата, в которой он четыре встречи проиграл и одну завершил мировым исходом.

Ничейный поединок состоялся на выезде с «Шальке» (1:1) еще в 21-м туре первенства, поражения были от «Вольфсбурга» (2:4) и «Герты» (1:2) дома, а также в гостях от «Баварии» (2:3) и «Майнца» (0:2) в двух последних игровых днях.

12 домашних матчей принесли аутсайдеру БЛ всего лишь две виктории, еще раз команда сыграла вничью и девять встреч проиграла, разница забитых и пропущенных — 16:29.

«Кельн»

У «Кельна» на счету 29 очков, с которыми команда расположилась на 11 месте в турнирной таблице чемпионата Германии, оторвавшись от зоны вылета на восемь пунктов.

За последние пять встреч первенства «козлы» дважды проиграли и три встречи выиграли. При этом поражения пришлись на поединки против лидеров — 1:5 в Дортмунде от «Боруссии» и 1:4 дома от «Баварии».

Все прогнозы на Бундеслигу

Виктории все были добыты с крупным счетом, где они даже не пропустили. В гостях уничтожили «Герту» со счетом 5:0, а дома разгромили «Фрайбург» (4:0) и «Шальке» (3:0) в минувшем туре БЛ.

Вне родных стен в текущем розыгрыше немецкого чемпионата «Кельн» добыл лишь три победы, раз сыграл вничью и семь поединков проиграл, разница мячей — 16:26.

В первом круге «Кельн» дома разгромил «Падерборн» (3:0), а в прошлом сезоне падерборнцы дважды обыграли «козлов» в рамках 2БЛ — 3:2 и 5:3.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Кельна» — 2.20, победа «Падерборна» — 3.35, ничья — 3.95.

Зачастую поединки между этими коллективы проходят результативно. Прогнозируем, что и эта встреча будет на «больше». Наш прогноз и ставка: ТБ 2,5. 0