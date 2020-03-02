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    Продолжит ли «Арсенал» борьбу за Кубок Англии?

    «Портсмут» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии по футболу 2 марта 2020 года

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    Прогноз на «Портсмут» — «Арсенал»
    Александр Ляказетт
    В понедельник, 2 марта, «Портсмут» на своем поле примет «Арсенал» в рамках 1/8 финала Кубка Англии по футболу. Встреча, которая пройдет на стадионе «Фрэттон Парк», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Портсмут» — «Арсенал».
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 02 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Портсмут»

    «Портсмут» в текущем розыгрыше Кубка Англии поочередно прошел «Харрогейт Таун» (2:1), «Алтринчем» (2:1), «Флитвуд Таун» (2:1) и «Барнсли» (4:2).

    «Помпи» выступают в Первой английской лиге, которая считается третьей по силе в стране. В турнирной таблице они занимают третье место, набрав 59 очков в 33 сыгранных турах.

    В трех последних матчах подопечные Кенни Джекетта уступили «Флитвуду» (0:1), а также обыграли «Милтон Кинс» (3:1) и «Рочдейл» (3:0).

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    Также «Портсмут» продолжает борьбу за трофей Английской лиги. В полуфинале он оказался сильнее «Экстер Сити» (3:2).

    «Арсенал»

    Лондонский «Арсенал» в Кубке Англии успел расправиться с «Лидс Юнайтед» (1:0) и «Борнмутом» (2:1).

    В турнирной таблице английской Премьер-лиги «канониры» расположились на девятой строчке с 37 набранными очками после 27 туров.

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  • «Арсенал» весьма неожиданно вылетел из Лиги Европы уже на старте плей-офф
  • 28/02/2020

    • Беспроигрышная серия команды Микеля Артеты длится с 1 января. В двух последних матчах она обыграла «Ньюкасл» (4:0) и «Эвертон» (3:2).

    А вот из Лиги Европы «Арсенал» вылетел, упустив преимущество над «Олимпиакосом» в концовке ответной встречи (1:0 и 1:2 после д.в.).

    Календарь и таблица АПЛ

    После травм у «канониров» восстанавливаются Сеад Колашинац, Шкодран Мустафи, Киран Тирни и Каллум Чемберс.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Арсенала» — 1.38, победа «Портсмута» — 7.40, ничья — 5.20.

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    Очевидно, что Кубок Англии не является приоритетным турниром для «канониров», которые, вылетев из Лиги Европы, усложнили задачу по попаданию в Лигу чемпионов.

    Исходя из этого, лондонцы, вероятно, сосредоточат внимание на АПЛ, где они отстают от пятого места всего на четыре очка. Именно эта позиция может подарить путевку в Лигу чемпионов при условии, что дисквалификация «Манчестер Сити» останется в силе.

    Это не значит, что «Арсенал» приедет на «Фрэттон Парк» только для того, чтобы проиграть, но ждать от гостей уверенного успеха мы бы не стали. Наш прогноз — «победа "Портсмута" с форой +1,5» за 1.77.

    Еще один вариант для ставки — «обе команды забьют» за 1.79. У «Портсмута» неплохая результативность, тогда как у «Арсенала» много травмированных защитников, что должно сказаться на качестве обороны. 0

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