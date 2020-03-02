«Портсмут» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии по футболу 2 марта 2020 года

В понедельник, 2 марта, «Портсмут» на своем поле примет «Арсенал» в рамках 1/8 финала Кубка Англии по футболу. Встреча, которая пройдет на стадионе «Фрэттон Парк», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Портсмут» — «Арсенал».

«Портсмут»

«Портсмут» в текущем розыгрыше Кубка Англии поочередно прошел «Харрогейт Таун» (2:1), «Алтринчем» (2:1), «Флитвуд Таун» (2:1) и «Барнсли» (4:2).

«Помпи» выступают в Первой английской лиге, которая считается третьей по силе в стране. В турнирной таблице они занимают третье место, набрав 59 очков в 33 сыгранных турах.

В трех последних матчах подопечные Кенни Джекетта уступили «Флитвуду» (0:1), а также обыграли «Милтон Кинс» (3:1) и «Рочдейл» (3:0).

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Также «Портсмут» продолжает борьбу за трофей Английской лиги. В полуфинале он оказался сильнее «Экстер Сити» (3:2).

«Арсенал»

Лондонский «Арсенал» в Кубке Англии успел расправиться с «Лидс Юнайтед» (1:0) и «Борнмутом» (2:1).

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «канониры» расположились на девятой строчке с 37 набранными очками после 27 туров.

Беспроигрышная серия команды Микеля Артеты длится с 1 января. В двух последних матчах она обыграла «Ньюкасл» (4:0) и «Эвертон» (3:2).

А вот из Лиги Европы «Арсенал» вылетел, упустив преимущество над «Олимпиакосом» в концовке ответной встречи (1:0 и 1:2 после д.в.).

Календарь и таблица АПЛ

После травм у «канониров» восстанавливаются Сеад Колашинац, Шкодран Мустафи, Киран Тирни и Каллум Чемберс.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Арсенала» — 1.38, победа «Портсмута» — 7.40, ничья — 5.20.

Очевидно, что Кубок Англии не является приоритетным турниром для «канониров», которые, вылетев из Лиги Европы, усложнили задачу по попаданию в Лигу чемпионов.

Исходя из этого, лондонцы, вероятно, сосредоточат внимание на АПЛ, где они отстают от пятого места всего на четыре очка. Именно эта позиция может подарить путевку в Лигу чемпионов при условии, что дисквалификация «Манчестер Сити» останется в силе.

Это не значит, что «Арсенал» приедет на «Фрэттон Парк» только для того, чтобы проиграть, но ждать от гостей уверенного успеха мы бы не стали. Наш прогноз — «победа "Портсмута" с форой +1,5» за 1.77.

Еще один вариант для ставки — «обе команды забьют» за 1.79. У «Портсмута» неплохая результативность, тогда как у «Арсенала» много травмированных защитников, что должно сказаться на качестве обороны. 0