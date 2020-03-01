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    «Эспаньол» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Испании 1 марта 2020 года

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    Прогноз на «Эспаньол» — «Атлетико»
    Анхель Корреа
    В 26 туре чемпионата Испании «Эспаньол» будет принимать «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Корнелья-Эль Прат» 1 марта. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Эспаньол» — «Атлетико».
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    Футбол. Испания. Примера 01 Марта 2020 года
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    «Эспаньол»

    Каталонская команда сейчас находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. За 25 матчей Ла Лиги этот коллектив набрал всего 19 очков.

    22 января «Эспаньол» в 1/16 финала Кубка Короля встретился с «Реалом Сосьедад». Данный поединок завершился поражением подопечных Абелардо Фернандеса со счетом 0:2.

    Затем в Примере «попугаи» расписали мировую с «Атлетиком» (1:1), уступили на выезде «Гранаде» (1:2), завоевали три балла в противостоянии с «Мальоркой» (1:0) и сыграли вничью с «Севильей» (2:2).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    20 февраля в первой встрече в рамках 1/16 финала Лиги Европы «Эспаньол» был разгромлен «Вулверхэмптоном» (0:4). Чуть позже в Ла Лиге бело-синие уступили «Вальядолиду» (1:2). В ответном матче в ЛЕ каталонцы победили «Вулвс», но дальше пройти не сумели (3:2).

    «Атлетико»

    Мадридская команда сейчас находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата с 43 баллами на счету. От первой строчки столичный коллектив отстал на 12 очков.

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  • Реакция СМИ на матч «Атлетико» — «Ливерпуль»
  • 19/02/2020

    • Как и «Эспаньол», «Атлетико» также попрощался с Кубком Испании на стадии 1/16 финала. 23 января подопечные Диего Симеоне на выезде уступили «Леонесе» в дополнительное время (1:2).

    А в следующих четырех поединках в рамках Примеры «матрасники» не выявили сильнейшего в игре с «Леганесом» (0:0), уступили «Реалу» (0:1), одолели «Гранаду» (1:0) и разошлись миром с «Валенсией» (2:2).

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    18 февраля «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» минимально обыграл «Ливерпуль» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0). Через несколько дней «индейцы» победили «Вильярреал» в домашнем первенстве (3:1).

    Прогноз и ставки

    Победа «Эспаньола» в грядущем поединке оценивается в 4,46, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,08, а на победу «Атлетико» — 2,06.

    На «Корнелья-Эль Прат» мадридцам будет сложно справиться с защитой «попугаев», но команда Симеоне постарается увезти из Барселоны очки. Наш прогноз и ставка на матч — «Атлетико» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,61. 0

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