«Лион» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.85) и ставки на тоталы в матче плей-офф Лиги чемпионов 26 февраля 2020 года

В 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов «Лион» будет принимать «Ювентус». Игра пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лион» 26 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Лион» — «Ювентус».

«Лион»

Французская команда из одноименного города завершила свой путь на групповом этапе с 8 очками в запасе, благодаря чему она финишировала второй в турнирной таблице.

Вместе с «Лионом» в квартете G были «РБ Лейпциг», «Зенит» и «Бенфика». Российский и португальский клубы отстали от «львов» всего на 1 пункт. В шести матчах ЛЧ этот коллектив забил девять голов, а пропустил восемь.

В первой еврокубковой встрече команда еще тогда под руководством Сильвиньо расписала мировую с «Зенитом» (1:1). Во втором туре «Лион» в Германии одержал верх над «РБ Лейпцигом» (2:0).

В следующем матче «дети» потерпели поражение от «Бенфики» (1:2), 5 ноября французский клуб взял у «орлов» реванш (3:1). После этого «львы» потеряли очки, уступив «Зениту» (0:2), а в заключительной встрече они расписали мировую с «РБ Лейпцигом» (2:2).

Внутри страны подопечные Руди Гарсии сражаются сейчас на трех фронтах. 21 января «Лион» в серии пенальти переиграл «Лилль» (2:2, 4:3) и прошел в финал Кубка лиги.

Чуть позже «дети» выбили «Ниццу» из Кубка Франции (2:1). В турнирной таблице чемпионата «львы» на данном этапе идут седьмыми. За 26 игр первенства этот коллектив завоевал 37 очков.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В стартовых трех встречах февраля «Лион» уступил «Ницце» (1:2), расписал мировую с «Амьеном» (0:0) и оказался слабее ПСЖ (2:4). В четвертьфинале Кубка Лиги подопечные Руди Гарсии одолели «Марсель» (1:0).

В 25 туре чемпионата «Лион» сыграл вничью со «Страсбуром» (1:1), а в последнем на данный момент поединке «львы» в гостях справились с клубом «Мец» (2:0).

«Ювентус»

Туринская команда в Группе D заняла первое место. За шесть матчей она набрала 16 баллов, благодаря чему сумела опередить «Атлетико» на 4 очка и «Байер» на 10 пунктов.

В ходе группового этапа ЛЧ итальянцы успели забить 12 голов, а пропустили они четыре мяча.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В первой еврокубковой встрече «Ювентус» на «Ванда Метрополитано» заработал 1 балл в непростой битве с «Атлетико» (2:2), после чего «старая синьора» легко разобралась с «Байером» дома (3:0).

В двух следующих поединках подопечные Маурицио Сарри переиграли «Локомотив» (2:1; 2:1), а затем «зебры» одержали верх над «Атлетико» (1:0). 11 декабря туринцы справились с «Байером» на выезде (2:0).

В итальянском первенстве «бьянконери» ведут непростую битву за чемпионство с «Лацио» и «Интером». Пока «Ювентус» лидирует в турнирной таблице с 60 набранными очками, опережая «орлов» на 1 пункт, а «нерадзурри» — на 6 баллов.

В Кубке страны «старая синьора» сражается за путевку в финал с «Миланом». Совсем недавно на «Сан-Сиро» «Юве» разошелся с «дьяволами» миром (1:1).

До кубковой встречи «бьянконери» завоевали всего три очка в трех матчах Серии А. В данных поединках туринцы уступили «Наполи» (1:2), победили «Фиорентину» (3:0) и оказались слабее «Вероны» (1:2).

Но в двух последних играх коллектив Маурицио Сарри пришел в себя. Сперва в родных стенах «Ювентус» одержал верх над «Брешией» (2:0), а спустя неделю он одолел СПАЛ 2:1.

Прогноз и ставки

Победа «Лиона» в грядущем поединке оценивается в 4,36, на ничью букмекеры предлагают котировку 3,58, а на победу «Ювентуса» — 1,93.

Имея кадровые потери в атаке, «львам» нередко приходится играть от обороны против сильных соперников. Встреча с «Юве» не будет исключением. А вот у коллектива Сарри иногда возникают проблемы со вскрытием массированной защиты. Наш прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,85. 0