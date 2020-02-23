«Вольфсбург» — «Майнц». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата Германии 23 февраля 2020 года

23 февраля на «Фольксваген Арена» в рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» сыграет с «Майнцем». Игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Вольфсбург» — «Майнц».

«Вольфсбург»

Февраль для «Вольфсбурга» проходит пока удачно. За этот месяц команда выиграли три встречи и раз сыграла вничью.

Началась эта серия с выездной победы над «Падерборном» (4:2) в чемпионате страны, затем «волки» также в рамках БЛ сыграли в родных стенах вничью 1:1 с «Фортуной».

После чего одолели в гостевом матче первенства «Хоффенхайм» (3:2), а пару дней тому назад переиграли в родных стенах шведский «Мальме» (2:1) в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы.

В турнирной таблице чемпионата Германии «зелено-белые» идут с 31 баллом на девятой позиции, находясь на расстоянии пяти очков от еврокубковой зоны.

На «Фольксваген Арена» в текущем розыгрыше Бундеслиги «Вольфсбург» победил лишь в трех из 11 матчей, пять раз сыграл вничью и три встречи проиграл, разница мячей — 12:13.

«Майнц»

«Майнц» неплохо провел две последние встречи, набрав в них четыре очка. Сперва в этом отрезке «05» в Берлине одолели «Герту» (3:1), а в прошлом туре сыграли вничью 0:0 дома с «Шальке».

До этого периода «красно-белые» проиграли в четырех встречах чемпионата Германии кряду, дважды уступив с разницей в два мяча, и еще два — в один.

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С 22 зачетными пунктами «карнавальщики» разместились на 15 позиции в турнирной таблице Бундеслиги, опережая на пять баллов опасную зону.

Вне родных стен в этом сезоне немецкого первенства «Майнц» пока играет бескомпромиссно, выиграв четыре игры при семи поражениях, разница забитых и пропущенных — 19:28.

Игра первого круга принесла гостевую викторию «волкам» — 1:0, а в прошлом сезоне «Вольфсбург» дома победил (3:0), а в Майнце команды сыграли 0:0.

Прогноз на «Вольфсбург» — «Майнц»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вольфсбурга» — 1.85, победа «Майнца» — 4.60, ничья — 3.85.

Прогнозируем, что «Майнц», выступающий в последнее время неплохо, вполне может рассчитывать на очки в игре с измученным в еврокубках «Вольфсбургом». Но все же поставим на гостей с форой. 0