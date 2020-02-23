«Рома» — «Лечче». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч чемпионата Италии 23 февраля 2020 года

В 25 туре итальянской Серии А «Рома» будет принимать «Лечче». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 23 февраля. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Рома» — «Лечче».

«Рома»

В турнирной таблице чемпионата Италии римская команда идет пятой. За 24 матча первенства этот коллектив сумел раздобыть 39 баллов. От зоны ЛЧ он отстает на 6 пунктов.

На данном этапе сезона подопечные Паулу Фонсеки выглядят блекло. В последних 6 матчах в разных турнирах «Рома» всего раз победила.

22 января римляне вылетели из Кубка Италии, уступив «Ювентусу» (1:3), после чего в Серии А «волки» расписали мировую с «Лацио» (1:1).

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В трех других поединках чемпионата «Рома» проиграла «Сассуоло» (2:4), «Болонье» (2:3) и «Аталанте» (1:2). 20 февраля в рамках Лиги Европы коллектив Фонсеки взял верх над «Гентом» (1:0).

«Лечче»

Команда, находящаяся в одноименном городе, на данном этапе сезона расположилась на 16 месте в турнирной таблице. Сейчас этот коллектив опережает соперников из зоны вылета на 3 пункта.

В стартовых четырех встречах 2020 года «Лечче» вообще не побеждал. В данных поединках подопечные Фабио Ливерани трижды уступили и раз сыграли вничью.

6 и 13 января желто-красные потерпели поражения от «Удинезе» (0:1) и «Пармы» (0:2), после чего они расписали мировую с «Интером» (1:1).

В 21 туре Серии А «волки» крупно влетел в «Вероне» (0:3), а затем «Лечче» заработал 9 очков в трех матчах. Коллектив Фабио Ливерани одолел «Торино» (4:0), «Наполи» (3:2) и СПАЛ (2:1).

Прогноз и ставка

Победа «Ромы» оценивается в 1,36, на ничью букмекеры дают коэффициент 5,90, а на победу «Лечче» — 8,30.

После еврокубков римляне не будут сильно напрягаться, а «Лечче», который победил в недавних трех матчах, не сможет забить хозяевам много. Наш прогноз и ставка на матч — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,93. 0