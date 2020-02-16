«Удинезе» — «Верона». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч чемпионата Италии 16 февраля 2020 года

В 24 туре итальянской Серии А «Удинезе» будет принимать «Верону». Игра пройдет на стадионе «Дача Арена» 16 февраля. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Удинезе» — «Верона».

«Удинезе»

«Бьянконери» начали январь с гостевой победы над «Лечче» (1:0), вырванной на последних минутах, после чего дома разгромили «Сассуоло» (3:0), доведя победную серию в чемпионате Италии до трех матчей.

Затем черно-белые в 1/8 финала Кубка Италии были на выезде разгромлены «Ювентусом», пропустив четыре безответных мяча — по два в каждом тайме.

В последних матчах в рамках Серии А «Удинезе» проиграл на выезде «Милану» (2:3), пропустив на 90-й минуте, а также в гостях уступил «Парме» (0:2).

В позапрошлом туре команда принимала «Интер» (0:2) и потерпела поражение, но в предыдущей игре сыграл вничью с «Брешией» (1:1). Таким образом, серия без побед достигла уже пяти игр.

«Верона»

Команда из Вероны в чемпионате Италии занимает шестое место. За 23 тура этот клуб сумел завоевать 34 балла.

Сейчас «мастифы» находятся в хорошей форме. В 2020 году коллектив Ивана Юрича никому не проигрывает. 5 января «Верона» одержала верх над СПАЛом (2:0).

А через неделю желто-синие дома разобрались с «Дженоа» (2:1). В следующей встрече в рамках Серии А эта команда расписала мировую с «Болоньей» (1:1).

21 тур итальянского первенства завершился для «Вероны» крупной победой над «Лечче» (3:0).

В трех февральских встречах подопечные Ивана Юрича сыграли вничью с «Миланом» (1:1) и «Лацио» (0:0), а также сенсационно победили «Ювентус» (2:1), благодаря чему довели серию без поражений до восьми матчей.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,50, тогда как успех гостей оценивается в 2,87, ничья — в 3,20.

Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 гола за 2,25. 0