«Эйбар» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 4.75) и ставки на матч чемпионата Испании 16 февраля 2020 года

В 24 туре чемпионата Испании «Эйбар» будет принимать «Реал Сосьедад». Игра пройдет на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» 16 февраля. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Эйбар» — «Реал Сосьедад».

«Эйбар»

По итогам 23 туров Примеры «Эйбар» идет на 16-м месте с шестью очками над зоной вылета. В 2020 году клуб одержал только одну победу в Примере — над «Атлетико» (1:0).

Также баски разошлись миром с «Сельтой» (0:0) в Виго и с «Бетисом» (1:1) на своем поле в предпоследнем туре первенства.

Также еще одна победа была одержана в Кубке Испании «Касереньо» (2:1).

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В предыдущих четырех поединках во всех турнирах коллектив не сумел выиграть. Среди них было два поражения — от «Бадахоса» (1:3) в кубке страны и от «Алавеса» (1:2) в Примере.

«Реал Сосьедад»

Недавно «Сосьедад» сотворил сенсацию в 1/4 финала Кубка Испании, одолев в Мадриде «Реал» со счетом 4:3. При этом по ходу матча сан-себастьянцы выли — 4:1.

После этого баски одолели дома «Мирандес» в первом матче полуфинала кубка со счетом 2:1.

А вот в Примере дела у басков идут не особо хорошо. За последние пять встреч первенства они проиграли три игры при двух выигрышах.

В турнирной таблице Примеры «Реал Сосьедад» с 37 очками идет на седьмой позиции, уступая всего на три балла четвертой лигочемпионской строчки.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,80, ничья — в 3,30.

Рекомендуем ставить на то, что «Сосьедад» выиграет, и обе команды забьют за 4,75. 0