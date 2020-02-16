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    Поднимется ли «Реал Сосьедад» в топ-4?

    «Эйбар» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 4.75) и ставки на матч чемпионата Испании 16 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Эйбар» — «Реал Сосьедад»
    «Сосьедад» идет на седьмом месте
    В 24 туре чемпионата Испании «Эйбар» будет принимать «Реал Сосьедад». Игра пройдет на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» 16 февраля. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Эйбар» — «Реал Сосьедад».
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    Футбол. Испания. Примера 16 Февраля 2020 года
    Эйбар
  • Эйбар
    •  Эйбар 18:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.60
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    «Эйбар»

    По итогам 23 туров Примеры «Эйбар» идет на 16-м месте с шестью очками над зоной вылета. В 2020 году клуб одержал только одну победу в Примере — над «Атлетико» (1:0).

    Также баски разошлись миром с «Сельтой» (0:0) в Виго и с «Бетисом» (1:1) на своем поле в предпоследнем туре первенства.

    Также еще одна победа была одержана в Кубке Испании «Касереньо» (2:1).

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    В предыдущих четырех поединках во всех турнирах коллектив не сумел выиграть. Среди них было два поражения — от «Бадахоса» (1:3) в кубке страны и от «Алавеса» (1:2) в Примере.

    «Реал Сосьедад»

    Недавно «Сосьедад» сотворил сенсацию в 1/4 финала Кубка Испании, одолев в Мадриде «Реал» со счетом 4:3. При этом по ходу матча сан-себастьянцы выли — 4:1.

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    • После этого баски одолели дома «Мирандес» в первом матче полуфинала кубка со счетом 2:1.

    А вот в Примере дела у басков идут не особо хорошо. За последние пять встреч первенства они проиграли три игры при двух выигрышах.

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    В турнирной таблице Примеры «Реал Сосьедад» с 37 очками идет на седьмой позиции, уступая всего на три балла четвертой лигочемпионской строчки.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,80, ничья — в 3,30.

    Рекомендуем ставить на то, что «Сосьедад» выиграет, и обе команды забьют за 4,75. 0

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    «Эйбар» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 4.75) и ставки на матч чемпионата Испании 16 февраля 2020 года. Прогноз на «Эйбар» — «Реал Сосьедад». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.75
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