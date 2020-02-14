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    Будут ли голы в противостоянии «волков» и «лис»?

    «Вулверхэмптон» — «Лестер». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч АПЛ 14 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Лестер»
    Джеймс Мэддисон
    В 26 туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» сыграет с «Лестер Сити». Поединок состоится 14 февраля на стадионе «Молинью». Начало встречи в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Лестер».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.80
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    «Вулверхэмптон»

    Несмотря на то, что команда Эшпириту Санту занимает 9 место, она все еще имеет хорошие шансы на попадание в зону еврокубков. «Волки» набрали 35 очков в 25 матчах и отстают от пятого «Шеффилда» всего на 4 пункта.

    «Вулверхэмптон» проводит не лучший отрезок сезона. Из пяти последних туров победным оказался только один. Хозяева обыграли «Саутгемптон» со счетом 2:3. После этого было два непростых матча с «Ливерпулем» и «Ман Юнайтед». Первым «волки» проиграли, а со вторыми сыграли вничью.

    «Вулвс» очень часто играют вничью в этом сезоне. У них второй результат по этому показателю — 11 раз команда набирала по одному баллу.

    Календарь и таблица АПЛ

    Отметим, что коллектив не побеждает дома уже три матча подряд — одно поражение и две ничьи.

    «Лестер»

    «Лестер» продолжает гонку за медалями. Команда Роджерса имеет 40 очков, что позволяет ей занимать третье место в турнирной таблице.

    Тем не менее «лисов» тоже штормит. Коллектив выиграл один из четырех последних матчей в АПЛ. 1 февраля была ничья с «Челси» (2:2). Также «синие» разгромили «Вест Хэм» (4:1) и проиграли «Бернли» (2:1)

    Кроме того, «Лестер» с минимальным счетом выиграл у «Брентфорда» на выезде в Кубке Англии, а после этого уступил «Астон Вилле» в полуфинале Кубка лиги.

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    • «Сити» выиграл 3 из 5 матчей на выезде, а за 12 выездов команда пропустила всего 12 мячей. При этом «лисы» лишь раз играли вничью в чужих стенах.

    Прогноз

    Букмекеры считают, что в этом матче нет явного фаворита — коэффициенты практически одинаковые. 2.60 дают на «волков» и 2.90 предлагают на «лисов». Расчет по ставке «ничья» будет идти с коэффициентом 3.25.

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    В прошлом матче между этими командами была нулевая ничья. Перед этим в январе прошлого года «Вулверхэмптон» выиграл дома 4:3. В целом безвыигрышная серия «Лестера» в данном противостоянии составляет три поединка.

    Обеим командам не хочется проигрывать в свете последних событий. При этом сейчас оба коллектива немало пропускают. Так что предлагаем поставить на то, что «обе забьют» с коэффициентом 1.78. 0

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