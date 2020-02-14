«Вулверхэмптон» — «Лестер». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч АПЛ 14 февраля 2020 года

В 26 туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» сыграет с «Лестер Сити». Поединок состоится 14 февраля на стадионе «Молинью». Начало встречи в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Лестер».

«Вулверхэмптон»

Несмотря на то, что команда Эшпириту Санту занимает 9 место, она все еще имеет хорошие шансы на попадание в зону еврокубков. «Волки» набрали 35 очков в 25 матчах и отстают от пятого «Шеффилда» всего на 4 пункта.

«Вулверхэмптон» проводит не лучший отрезок сезона. Из пяти последних туров победным оказался только один. Хозяева обыграли «Саутгемптон» со счетом 2:3. После этого было два непростых матча с «Ливерпулем» и «Ман Юнайтед». Первым «волки» проиграли, а со вторыми сыграли вничью.

«Вулвс» очень часто играют вничью в этом сезоне. У них второй результат по этому показателю — 11 раз команда набирала по одному баллу.

Календарь и таблица АПЛ

Отметим, что коллектив не побеждает дома уже три матча подряд — одно поражение и две ничьи.

«Лестер»

«Лестер» продолжает гонку за медалями. Команда Роджерса имеет 40 очков, что позволяет ей занимать третье место в турнирной таблице.

Тем не менее «лисов» тоже штормит. Коллектив выиграл один из четырех последних матчей в АПЛ. 1 февраля была ничья с «Челси» (2:2). Также «синие» разгромили «Вест Хэм» (4:1) и проиграли «Бернли» (2:1)

Кроме того, «Лестер» с минимальным счетом выиграл у «Брентфорда» на выезде в Кубке Англии, а после этого уступил «Астон Вилле» в полуфинале Кубка лиги.

«Сити» выиграл 3 из 5 матчей на выезде, а за 12 выездов команда пропустила всего 12 мячей. При этом «лисы» лишь раз играли вничью в чужих стенах.

Прогноз

Букмекеры считают, что в этом матче нет явного фаворита — коэффициенты практически одинаковые. 2.60 дают на «волков» и 2.90 предлагают на «лисов». Расчет по ставке «ничья» будет идти с коэффициентом 3.25.

В прошлом матче между этими командами была нулевая ничья. Перед этим в январе прошлого года «Вулверхэмптон» выиграл дома 4:3. В целом безвыигрышная серия «Лестера» в данном противостоянии составляет три поединка.

Обеим командам не хочется проигрывать в свете последних событий. При этом сейчас оба коллектива немало пропускают. Так что предлагаем поставить на то, что «обе забьют» с коэффициентом 1.78. 0