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    «Реал Сосьедад» продолжит побеждать в Кубке?

    «Реал Сосьедад» — «Мирандес». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Кубка Испании 13 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Мирандес»
    Мартин Эдегор
    В четверг, 13 февраля, в первом полуфинальном матче Кубка Испании «Реал Сосьедад» на своем поле сыграет с «Мирандесом». Начало — в 22:45 по мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Мирандес».
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 13 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» в этом розыгрыше Кубка Короля убрал со своего пути уже пять оппонентов. На первых двух этапах команда из Сан-Себастьяна не испытали никаких проблем с представителями низших дивизионов — 8:0 и 4:0.

    А с 1/16 финала баски оставляли вне игры коллективы из Примеры. Сперва они дома обыграли 2:0 «Эспаньол», затем также в родных стенах переиграли «Осасуну» (3:1), а на предыдущем этапе выбили «Реал», обыграв «сливочных» в их же логове — 4:3.

    На прошедших выходных «бело-синие» одолели на своей территории «Атлетик» из Бильбао со счетом 2:1. Отметим, что эта виктория стала четвертой для команды в последних пяти встречах.

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    • В турнирной таблице Примеры «Реал Сосьедад» находится на шестой позиции, отставая от четвертой лигачемпионовской строки всего лишь на два пункта.

    «Мирандес»

    «Мирандес» в этом кубковом розыгрыше прошел также пять этапов. При этом три первых команда преодолела по итогам дополнительного времени.

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    На первых двух стадиях «кабаны» выбили «Корухо» и «Коста Калиду», обыграв эти коллективы в их логове (5:4 ОТ и 3:2 ОТ). С 1/16 финала они начали собирать скальпы представителей Примеры.

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    Сперва была положена на лопатки «Сельта» (2:1 ОТ), а затем настал черед «Севильи» (3:1), а в четвертьфинале был повержен «Вильярреал» (4:2). Все эти матчи клуб из Сегунды провел в родных стенах.

    В турнирной таблице второго по значимости дивизиона Испании «красные» находятся на 10-й позиции, отставая от зоны плей-офф (шестое место) всего на четыре пункта. Отметим, что на данный момент у «Мирандеса» 11-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров.

    Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Мирандес»

    Прогнозируем, что на своей арене сан-себастьянцы одолеют с разницей в несколько мячей главную сенсацию этого кубкового розыгрыша. 0

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