«Осасуна» — «Реал». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата Испании 9 февраля 2020 года

В 23 туре чемпионата Испании «Осасуна» будет принимать «Реал». Игра пройдет на стадионе «Эль Садар» 9 февраля. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Осасуна» — «Реал».

«Осасуна»

Команда из Памплоны на данном этапе чемпионата находится на 11 месте в турнирной таблице. За 22 матча в Ла Лиге этот коллектив завоевал 28 баллов.

В первом поединке 2020 года подопечные Ягобы Аррасате заработали 1 очко в противостоянии с «Сельтой» (1:1). А В Кубке страны «Осасуна» победила «Харо Депортиво» (2:1).

18 января красные расписали мировую с «Вальядолидом» (0:0), после чего они в дополнительное время взяли верх над «Рекреативо» в Кубке Короля (3:2).

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Через неделю клуб из Памплоны переиграл «Леванте» в чемпионате (2:0). 29 января «Осасуна» вылетела из Кубка Испании от «Реала Сосьедад» (1:3). А в феврале подопечные Аррасате оказались слабее «Вильярреала» (1:3).

«Реал»

Столичная команда имеет в своем активе 49 баллов. Благодаря этому мадридцы находятся на вершине турнирной таблицы чемпионата, опережая «Барселону» на 3 очка.

После победы в Суперкубке Испании «Реал» принял участие в шести поединках. В пяти этих встречах подопечные Зинедина Зидана выиграли.

Сперва «королевский клуб» взял верх над «Севильей» в Примере (2:1). 22 января «сливочные» прошли «Унионистас» в Кубке Короля (3:1).

В следующей встрече чемпионата «Реал» переиграл «Вальядолид» (1:0), а затем он разгромил «Сарагосу» в Кубке (4:0). 1 февраля команда Зидана одолела «Атлетико» (1:0). Но через несколько дней мадридцы вылетели из Кубка от «Реала Сосьедад» (3:4).

Прогноз

Победа «Осасуны» в игре 23 тура Примеры оценивается в 5,90, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,50, а на победу «Реала» — 1,55.

Обозленный мадридский клуб постарается уверенно переиграть команду из Памплоны, чтобы не подпустить к себе «Барсу». Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Реала» больше 1,5 с коэффициентом 1,57. 0