ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» вылетела из Кубка Испании«Барселона» начала проветривать грязное белье на публике Килиан МбаппеВражда Мбаппе и Тухеля — угроза амбициям ПСЖ в Лиге чемпионов «Реал»Примера. «Атлетико» против «Гранады», «Осасуна» примет «Реал»
  • 00:51
    • «Рома» проиграла «Болонье»
  • 22:55
    • Президент «Баварии»: Роналду слишком стар для нас
  • 22:36
    • Месси не собирается в «Манчестер Сити»
  • 22:13
    • «Химки» дома обыграли «Црвену Звезду»
  • 22:03
    • «Зенит» объявил расписание матчей на турецком сборе
  • 21:31
    • Месси — самый высокооплачиваемый футболист в мире
  • 21:11
    • Диего Симеоне — самый высокооплачиваемый тренер мира
    Все новости спорта

    Добудет ли «Реал» три очка в Памплоне?

    «Осасуна» — «Реал». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата Испании 9 февраля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Осасуну Прогнозы на Реал Мадрид Календарь Примеры
    Прогноз на «Осасуна» — «Реал»
    Лукас Васкес
    В 23 туре чемпионата Испании «Осасуна» будет принимать «Реал». Игра пройдет на стадионе «Эль Садар» 9 февраля. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Осасуна» — «Реал».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 09 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.20
  • X
  • 4.45
  • 2
  • 1.50
  • Играть!
    •

    «Осасуна»

    Команда из Памплоны на данном этапе чемпионата находится на 11 месте в турнирной таблице. За 22 матча в Ла Лиге этот коллектив завоевал 28 баллов.

    В первом поединке 2020 года подопечные Ягобы Аррасате заработали 1 очко в противостоянии с «Сельтой» (1:1). А В Кубке страны «Осасуна» победила «Харо Депортиво» (2:1).

    18 января красные расписали мировую с «Вальядолидом» (0:0), после чего они в дополнительное время взяли верх над «Рекреативо» в Кубке Короля (3:2).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Через неделю клуб из Памплоны переиграл «Леванте» в чемпионате (2:0). 29 января «Осасуна» вылетела из Кубка Испании от «Реала Сосьедад» (1:3). А в феврале подопечные Аррасате оказались слабее «Вильярреала» (1:3).

    «Реал»

    Столичная команда имеет в своем активе 49 баллов. Благодаря этому мадридцы находятся на вершине турнирной таблицы чемпионата, опережая «Барселону» на 3 очка.

    После победы в Суперкубке Испании «Реал» принял участие в шести поединках. В пяти этих встречах подопечные Зинедина Зидана выиграли.

    Сперва «королевский клуб» взял верх над «Севильей» в Примере (2:1). 22 января «сливочные» прошли «Унионистас» в Кубке Короля (3:1).

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    В следующей встрече чемпионата «Реал» переиграл «Вальядолид» (1:0), а затем он разгромил «Сарагосу» в Кубке (4:0). 1 февраля команда Зидана одолела «Атлетико» (1:0). Но через несколько дней мадридцы вылетели из Кубка от «Реала Сосьедад» (3:4).

    Прогноз

    Победа «Осасуны» в игре 23 тура Примеры оценивается в 5,90, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,50, а на победу «Реала» — 1,55.

    Обозленный мадридский клуб постарается уверенно переиграть команду из Памплоны, чтобы не подпустить к себе «Барсу». Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Реала» больше 1,5 с коэффициентом 1,57. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Леванте — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шальке — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Фрайбург — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Герта — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Хетафе — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:15
    •  1.65
  • Прогноз на матч Марсель — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Байер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Вальядолид — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Фати стал героем матча «Барселоны»
  • Победа над «Леванте» не скрыла море проблем «Барселоны»
    • 23:13 03/02/2020     «Реал» Зидана не проигрывает 22 матча кряду
  • Зидан ведет «Реал» к новым вершинам
    • 06:37 05/02/2020     Россия — Финляндия
  • Финская шоковая терапия. «Красную машину» разобрали за 7 минут
    • Вчера в 02:27
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Осасуна» — «Реал». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата Испании 9 февраля 2020 года. Прогноз на «Осасуна» — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
    Тоже интересно
    Эдинсон Кавани Футбол Бесплатная дюжина. Кавани, Виллиан и другие свободные агентыДвенадцать самых перспективных свободных агентов 2020 года 06/02/2020 в 22:220
  • 20:39
    • «Краснодар» обыграл «Мьендален»
  • 19:21
    • Чемпион мира назвал «Барселону» клубом клоунов
  • 01:34
    • «Зенит» на выезде проиграл «Панатинаикосу» в Евролиге
    Россия — Финляндия Хоккей Финская шоковая терапия. «Красную машину» разобрали за 7 минутРеакция спортивных СМИ на поражение сборной России от Финляндии в рамках Евротура Вчера в 02:270
  • Экспресс дня

  • Забьет ли Холанн в Леверкузене?
  • 3.96
    •
  • 01:12
    • «Алавес» взял верх над «Эйбаром»
  • 00:56
    • «Лилль» на выезде одолел «Анже»
  • 00:30
    • «Айнтрахт» забил пять мячей «Аугсбургу»
    «Тампа-Бэй» Хоккей НХЛ. Три очка Свечникова, два балла Кучерова и дебютная шайба ЛетуноваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 февраля Вчера в 08:350
  • 00:16
    • Смолов: Над предложением «Сельты» не раздумывал и десяти секунд
  • 17:54
    • Названы полуфинальные пары Кубка Испании
  • 17:41
    • Хеведес: С точки зрения финансов, «Зенит» можно сравнить с «Баварией»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие