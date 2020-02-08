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    Продолжит ли «Боруссия» Д побеждать в чемпионате?

    «Байер» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Бундеслиги 8 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Байер» — «Боруссия» Д
    Эрлинг Холанд
    В 21 туре немецкой Бундеслиги «Байер» будет принимать «Боруссию» Д. Игра пройдет на «Бай-Арене» 8 февраля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Байер» — «Боруссия» Д.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Байер»

    Леверкузенский коллектив сейчас находится в зоне Лиги Европы на пятой строчке в таблице Бундеслиги. За 20 туров команда заработала 34 балла, а от четвертого места ее отделяют 5 очков.

    В 2020 год подопечные Петера Боса ворвались с двумя уверенными победами в чемпионате Германии. В стартовом поединке «Байер» в гостях разгромил «Падерборн» (4:1).

    В 19 туре немецкого первенства леверкузенцы на «Бай-Арене» всухую переиграли «Фортуну» (3:0). А 1 февраля «фармацевты» потерпели поражение от «Хоффенхайма» (1:2).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Среди недели «львы» приняли участие в 1/8 финала Кубка Германии. В родных стенах «Байер» встретился со «Штутгартом». Поединок завершился победой команда Боса с минимальным преимуществом (2:1).

    «Боруссия» Д

    В ходе 20 поединков чемпионата Германии дортмундский коллектив раздобыл 39 очков. В таблице этот клуб занимает третье место, отставая на 3 пункта от лидерской строчки.

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    • Старт второго круга немецкого первенства вышел для «Боруссии» Д очень удачным. В трех поединках подопечные Люсьена Фавра забили 15 голов.

    18 января «шмели» сумели на выезде вырвать победу у «Аугсбурга» (5:3). А через неделю черно-желтые на «Сигнал Идуна Парк» разгромили «Кельн» (5:1).

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    Домашний поединок в рамках 20 тура Бундеслиги также завершился успехом. «Боруссия» Д разбила «Унион» (5:0). А 4 февраля команда Фавра вылетела из Кубка Германии, уступив «Вердеру» (2:3).

    Прогноз

    Победа «Байера» в игре 21 тура Бундеслиги оценивается в 3,05, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,90, а на победу «Боруссии» Д — 2,21.

    На «Бай-Арене» соперники будут решать разные задачи. Но новички дортмундцев должны помочь «шмелям» увезти из Леверкузена очки. Наш прогноз на матч — «Боруссия» Д победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,55. 0

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