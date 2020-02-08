«Байер» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Бундеслиги 8 февраля 2020 года

«Байер»
Леверкузенский коллектив сейчас находится в зоне Лиги Европы на пятой строчке в таблице Бундеслиги. За 20 туров команда заработала 34 балла, а от четвертого места ее отделяют 5 очков.
В 2020 год подопечные Петера Боса ворвались с двумя уверенными победами в чемпионате Германии. В стартовом поединке «Байер» в гостях разгромил «Падерборн» (4:1).
В 19 туре немецкого первенства леверкузенцы на «Бай-Арене» всухую переиграли «Фортуну» (3:0). А 1 февраля «фармацевты» потерпели поражение от «Хоффенхайма» (1:2).
Среди недели «львы» приняли участие в 1/8 финала Кубка Германии. В родных стенах «Байер» встретился со «Штутгартом». Поединок завершился победой команда Боса с минимальным преимуществом (2:1).
«Боруссия» Д
В ходе 20 поединков чемпионата Германии дортмундский коллектив раздобыл 39 очков. В таблице этот клуб занимает третье место, отставая на 3 пункта от лидерской строчки.
Старт второго круга немецкого первенства вышел для «Боруссии» Д очень удачным. В трех поединках подопечные Люсьена Фавра забили 15 голов.
18 января «шмели» сумели на выезде вырвать победу у «Аугсбурга» (5:3). А через неделю черно-желтые на «Сигнал Идуна Парк» разгромили «Кельн» (5:1).
Домашний поединок в рамках 20 тура Бундеслиги также завершился успехом. «Боруссия» Д разбила «Унион» (5:0). А 4 февраля команда Фавра вылетела из Кубка Германии, уступив «Вердеру» (2:3).
Прогноз
Победа «Байера» в игре 21 тура Бундеслиги оценивается в 3,05, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,90, а на победу «Боруссии» Д — 2,21.
На «Бай-Арене» соперники будут решать разные задачи. Но новички дортмундцев должны помочь «шмелям» увезти из Леверкузена очки. Наш прогноз на матч — «Боруссия» Д победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,55. 0