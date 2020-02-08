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    Прервется ли черная серия «Атлетико» в матче с «Гранадой»?

    «Атлетико» — «Гранада». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Испании 8 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Атлетико» — «Гранада»
    Диего Симеоне
    В 23-м туре испанской Примеры «Атлетико» будет принимать «Гранаду» на «Ванда Метрополитано». Встреча пройдет 8 февраля и начнется в 23:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Гранада».
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    Футбол. Испания. Примера 08 Февраля 2020 года
    Атлетико
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    •  Атлетико 23:00 Гранада Гранада
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    «Атлетико»

    Мадридский клуб начал январь с домашней победы над «Леванте» (2:1) в Ла Лиге, после чего отправился в Саудовскую Аравию на матчи Суперкубка Испании.

    В 1/2 финала «матрасники» вырвали победу у «Барселоны» (3:2), а в финале уступили по пенальти мадридскому «Реалу» — 0:0 (1:4).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Вернувшись в Испанию, «Атлетико» на выезде проиграл «Эйбару» (0:2) в Ла Лиге, после чего вылетел из Кубка Испании, проиграв в гостях клубу третьего дивизиона «Культураль Леонеса» (1:2 д.в.) в 1/16 финала.

    В последних матчах подопечные Диего Симеоне дома разошлись миром с «Леганесом» (0:0), а затем проиграли в столичном дерби «Реалу» (0:1) на «Сантьяго Бернабеу».

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    • После 22 туров Примеры «Атлетико» с 36 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 22-15, семь голов забил Альваро Мората, еще 3 — Анхель Корреа.

    «Гранада»

    Андалусийцы начали январь с домашний победы над «Мальоркой» (1:0) в Примере, после чего в 1/32 финала Кубка Испании одолели на выезде «Тамарасьете» (1:0).

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    • Матч с «Барселоной» в Ла Лиге завершился поражением на «Камп Ноу» со счетом 0:1, а в матче 1/16 финала Кубка Испании «Насриды» обыграли «Бадалону» со счетом 3:1 в экстра-таймах.

    Выездная серия продолжилась поражением от «Севильи» (0:2) в чемпионате, после чего в 1/8 финала Кубка Испании «Гранада» в гостях победила «Бадахос» (3:2 д.в.).

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    Вернувшись домой подопечные Диего Пенаса победили в матче Примеры «Эспаньол» (2:1), а затем с тем же счетом одолели в четвертьфинале Кубка Испании «Валенсию» (2:1), забив с пенальти на последних минутах.

    После 22 туров Примеры «Гранада» на 10-м месте с 30 очками. Разница мячей 27-29, по четыре гола забили Дарвин Мачис, Антонио Пуэртас и Карлос Фернандес.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В первом туре «Гранада» сыграла дома вничью с «Атлетико» (1:1). В прошлом сезоне андалусийцы проиграли дома 0:1, а в Мадриде уступили 1:7.

    Прогноз

    На победу «Атлетико» букмекеры дают коэффициент 1,40, на ничейный результат в основное время — 4,20, а на победу «Гранады» — 10,00.

    Последние шесть выездных матчей с «Атлетико» «Гранада» проиграла с общим счетом 1:20. Прогнозируем, что в этом матче подопечные Диего Симеоне прервут свою безвыигрышную серию.

    «Гранада» не проиграла крупно в матче с «Барселоной», вряд ли проблемный «Атлетико» устроит разгром соперника. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,60 и «Обе забьют — нет» за 1,40. 0

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    «Атлетико» — «Гранада». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Испании 8 февраля 2020 года. Прогноз на «Атлетико» — «Гранада». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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