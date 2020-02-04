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    Справятся ли дублеры «Ливерпуля» с «Шрусберри» со второй попытки?

    «Ливерпуль» — «Шрусбери Таун». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Кубка Англии 4 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Ливерпуль» — «Шрусбери Таун»
    Юрген Клопп
    4 февраля «Ливерпуль» сыграет на «Энфлиде» с «Шрусбери Таун» в рамках переигровки матча 1/16 финала Кубка Англии. Игра начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Шрусбери Таун».

    «Ливерпуль»

    Мерсисайдцы начали январь с того, что сначала победили «Шеффилд» (2:0) в рамках АПЛ, а потом стартовали в Кубке Англии, дожав в концовке матча 1/32 финала «Эвертон» (1:0).

    Выезд в гости к «Тоттенхэму» завершился минимальной победой (1:0), добытой в конце первого тайма, а в непростом домашнем матче с «МЮ» (2:0) мерсисайдцы сняли все вопросы о победителе лишь к 90-й минуте.

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    В выездном матче с «Вурверхэмптоном» (1:2) победу удалось вырвать только на последних минутах, прервав серию сухих побед из 7 матчей.

    А в 1/16 финала Кубка Англии прервалась девятиматчевая победная серия «Ливерпуля», сыгравшего практически молодежным составом вничью с «Шрусберри Тауном» (2:2).

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    • В последних матчах в рамках АПЛ «Ливерпуль» на выезде победил «Вест Хэм» (2:0) и разгромил дома «Саутгемптон» (4:0).

    После 25 туров АПЛ «Ливерпуль» с 73 очками возглавляет таблицу, на 22 очков опережая «Ман Сити». Разница мячей 60-15, 14 голов забил Мохамед Салах, еще 11 Садио Мане, 8 — Фирмино.

    «Шрусбери Таун»

    «Шрусбери Таун» этот сезон проводит в Лиге 1, третьем по рангу дивизионе Англии. На данный момент команда находится в нижней половине турнирной таблицы — на 16-м месте из 24.

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    • «Синие» в этом кубковом розыгрыше преодолел уже три этапа, два из которых были пройдены только после переигровки.

    Сперва «синие» прошли «Брэдфорд Сити» (1:1 и 1:0), затем одолели «Мэнсфилд Таун» (2:0), а на предыдущей стадии выбили «Бристоль Сити» (1:1 и 1:0).

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    Перед ничьей с «Ливерпулем» (2:2) «землеройки» расписали гостевую мировую с «Флитвуд Таун» (2:2) в рамках первенства, продлив в итоге беспроигрышную серию до четырех встреч.

    Календарь и таблица АПЛ

    А вот в последних двух матчах «Шрусбери» проиграл на выезде, уступив сначала «Джиллингему» (0:2), а затем «Рочдейлу» (0:1).

    Прогноз

    На победу «Ливерпуля» букмекеры дают коэффициент 2,00, на ничейный результат в основное время — 3,95, а на победу «Шрусберри» — 3,30.

    На проход «Ливерпуля» дают 1,55, а на успех гостей — 2,40.

    Упрямый Клопп, скорее всего, выставит полумолодежный состав и на переигровку, но на «Энфилде» дублеры постараются не оплошать и точно не проиграют.

    Можно ожидать результативного матча — интересны варианты ТБ 2,5 за 1,60 и «забьют обе» за 1,55. 0

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