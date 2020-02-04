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    Сможет ли «Валенсия» выйти в полуфинал Кубка Испании?

    «Гранада» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Кубка Испании 4 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Гранада» — «Валенсия»
    Макси Гомес
    В матче 1/4 финала Кубка Испании «Гранада» будет принимать «Валенсию». Встреча пройдет на стадионе «Нуэво Лос-Карменес» 4 февраля. Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Гранада» — «Валенсия».
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 04 Февраля 2020 года
    Гранада
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    «Гранада»

    К этой встрече «Гранада» подходит с серией из двух побед подряд — в Кубке Испании, а также матче Примеры против «Эспаньола» — 2:1.

    В целом же в текущем сезоне «Гранаде» не хватает стабильности. Команда практически не играет вничью, но чередует победы с поражениями.

    В чемпионате Испании подопечные Диего Мартинеса идут десятыми. У команды в активе 30 очков после 22 туров, забито 27 голов, а пропущено 29.

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    В Кубке Испании «Гранада» преодолела уже четыре раунда. Команда обыграла четыре клуба из низших дивизионов «Л'Оспиталет» (3:2), «Тамарасьете» (1:0), «Бадалону» (3:1) и «Бадахос» (3:2).

    «Валенсия»

    Беспроигрышная серия «Валенсии» перед этой встречей насчитывает четыре матча: два — в Кубке и два — в Ла Лиге.

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    • В двух последних турах чемпионата подопечные Альберта Селадеса обыграли «Барселону» (2:0), а также «Сельту» (1:0).

    В таблице чемпионата Испании «Валенсия» занимает четвертое место. У команды в активе 37 очков после 22 туров, забито 33 гола, а пропущено 29.

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    В Кубке Испании «Валенсия» преодолела два раунда, и матчи получились на самыми простыми. Сперва «летучие мыши» минимально обыграли «Логроньес» (1:0), а затем «Культураль Леонесу» — 0:0 и 4:2 по пенальти.

    Прогноз

    На победу «Гранады» в основное время матча дается коэффициент 3,12, на ничейный результат — 3,12, а на победу «Валенсии» — 2,47.

    На проход «Гранады» дается коэффициент 2,09, тогда как на «Валенсию» — 1,74.

    Прогноз на матч — «Валенсия» пройдет в следующий этап с коэффициентом 1,74. 0

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    «Гранада» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Кубка Испании 4 февраля 2020 года. Прогноз на «Гранада» — «Валенсия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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