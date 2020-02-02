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    Как проявит себя «Марсель» в сложном выездном матче?

    «Бордо» — «Марсель». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Франции 2 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Бордо» — «Марсель»
    Дарио Бенедетто
    В 22 туре французской Лиги 1 «Бордо» будет принимать «Марсель». Игра пройдет на «Стад-де-Бордо» 2 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Бордо» — «Марсель».
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    Футбол. Франция. Лига 1 02 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 3.20
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    «Бордо»

    В турнирной таблице чемпионата Франции клуб из города Бордо располагается на десятой строчке. В активе этой команды имеется 29 баллов.

    В последних четырех встречах прошлого года подопечные Паулу Соузы проиграли. Все началось с поражения от «Марселя» на «Велодроме» (3:1).

    Затем «Бордо» потерял очки в поединке со «Страсбуром» (0:1), а чуть позже эта команда вылетела от «Бреста» из Кубка лиги (0:2). В 19 туре чемпионата «Жирондинцы» были слабее «Ренна» (0:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    В 2020 году «Бордо» одолел «Ле Ман» в Кубке Франции, затем коллектив Соузы уступил «Лиону» (1:2) и «По» в дополнительное время в рамках 1/16 финала Кубка Франции (2:3). В 21 туре лиги 1 этот клуб взял верх над «Нантом» (1:0).

    «Марсель»

    Команда из Марселя сейчас идет второй в турнирной таблице чемпионата Франции. Но от первой позиции этот коллектив успел отстать на 10 пунктов.

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  • 29/01/2020

    • Подопечные Андре Виллаша-Боаша никому не проигрывают с конца октября прошлого года. А в пяти январских встречах в разных турнирах «Марсель» вышел победителем четырежды.

    5 января в рамках 1/32 финала Кубка Франции «провансальцы» в серии пенальти одолели «Трелисак» (1:1, 4:2), после чего бело-голубые разобрались с «Ренном» в чемпионате (1:0).

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    17 января «Марсель» легко справился с «Гранвилем» в 1/16 финала Кубка страны (3:0). А в следующем поединке команда Андре Виллаша-Боаша разошлась миром с «Анже» (0:0). В 1/8 финала Кубка «южане» одолели «Страсбур» (3:1).

    Прогноз на «Бордо» — «Марсель»

    Победа «Бордо» в игре 22 тура Лиги 1 оценивается в 3,45, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,20, а на победу «Марселя» — 2,28.

    Не самая лучшая форма «Бордо» будет на руку команде Андре Виллаша-Боаша в их очном противостоянии. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Марселя» больше 1 с коэффициентом 1,64. 0

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    «Бордо» — «Марсель». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Франции 2 февраля 2020 года. Прогноз на «Бордо» — «Марсель». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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