«Бордо» — «Марсель». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Франции 2 февраля 2020 года

В 22 туре французской Лиги 1 «Бордо» будет принимать «Марсель». Игра пройдет на «Стад-де-Бордо» 2 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Бордо» — «Марсель».

«Бордо»

В турнирной таблице чемпионата Франции клуб из города Бордо располагается на десятой строчке. В активе этой команды имеется 29 баллов.

В последних четырех встречах прошлого года подопечные Паулу Соузы проиграли. Все началось с поражения от «Марселя» на «Велодроме» (3:1).

Затем «Бордо» потерял очки в поединке со «Страсбуром» (0:1), а чуть позже эта команда вылетела от «Бреста» из Кубка лиги (0:2). В 19 туре чемпионата «Жирондинцы» были слабее «Ренна» (0:1).

Все прогнозы на Лигу 1

В 2020 году «Бордо» одолел «Ле Ман» в Кубке Франции, затем коллектив Соузы уступил «Лиону» (1:2) и «По» в дополнительное время в рамках 1/16 финала Кубка Франции (2:3). В 21 туре лиги 1 этот клуб взял верх над «Нантом» (1:0).

«Марсель»

Команда из Марселя сейчас идет второй в турнирной таблице чемпионата Франции. Но от первой позиции этот коллектив успел отстать на 10 пунктов.

Подопечные Андре Виллаша-Боаша никому не проигрывают с конца октября прошлого года. А в пяти январских встречах в разных турнирах «Марсель» вышел победителем четырежды.

5 января в рамках 1/32 финала Кубка Франции «провансальцы» в серии пенальти одолели «Трелисак» (1:1, 4:2), после чего бело-голубые разобрались с «Ренном» в чемпионате (1:0).

17 января «Марсель» легко справился с «Гранвилем» в 1/16 финала Кубка страны (3:0). А в следующем поединке команда Андре Виллаша-Боаша разошлась миром с «Анже» (0:0). В 1/8 финала Кубка «южане» одолели «Страсбур» (3:1).

Прогноз на «Бордо» — «Марсель»

Победа «Бордо» в игре 22 тура Лиги 1 оценивается в 3,45, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,20, а на победу «Марселя» — 2,28.

Не самая лучшая форма «Бордо» будет на руку команде Андре Виллаша-Боаша в их очном противостоянии. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Марселя» больше 1 с коэффициентом 1,64. 0