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    Сможет ли «Реал» продлить черную полосу «Атлетико»?

    «Реал» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч чемпионата Испании 1 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Реал» — «Атлетико»
    Карим Бензема
    В 22-м туре испанской Примеры «Реал» будет принимать «Атлетико» на «Сантьяго Бернабеу». Встреча начнется в 18:00 мск. Прогноз на «Реал» — «Атлетико».
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    Футбол. Испания. Примера 01 Февраля 2020 года
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    «Реал»

    Мадридский «Реал» не проигрывает во всех турнирах с 19 октября прошлого года. Команда Зинедина Зидана не знает поражений в двадцати матчах подряд.

    Победная серия «Реала» на данный момент насчитывает четыре матча. В рамках этой серии «сливочные» в Ла Лиге обыграли «Севилью» (2:1) и «Вальядолид» (1:0). А в Кубке Испании «Реал» прошел «Унионистас Саламанку» (3:1) и «Сарагосу» (4:0).

    Благодаря осечке «Барселоны» после предыдущего тура «Реал» стал единоличным лидером чемпионата Испании. В активе у «сливочных» 46 набранных очков, они на 3 очка опережают «Барсу».

    Все прогнозы на футбол

    У «Реала» — 39 забитых мячей и 13 пропущенных. По пропущенным голам команда лучшая в лиге.

    На «Бернабеу» «Реал» в текущем чемпионате не знает поражений. У команды 7 побед и 3 ничьи.

    «Атлетико»

    У «Атлетико» сейчас черная полоса. Команда Диего Симеоне не смогла выиграть в четырех матчах подряд, в том числе сенсационно вылетев из Кубка Испании.

    Серия без побед включает в себя ничью и поражение по пенальти в финале Суперкубка Испании против «Реала», проигрыши «Эйбару» в Примере (0:2) и «Культураль Леонесе» в Кубке (1:2), а также ничья с «Леганесом» в чемпионате (0:0).

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  • 13/01/2020

    • В турнирной таблице чемпионата Испании «Атлетико» занимает пятое место. У команды в активе 36 очков, столько же и у «Хетафе», который идет четвертым.

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    У «матрасников» 22 забитых гола и 14 пропущенных. Если по пропущенным команда вторая в лиге, то что касается забитых, то лишь четыре коллектива забивали меньше.

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    • В текущем чемпионате Испании у «Атлетико» на выезде 3 победы, 5 ничьих и 2 поражения.

    Прогноз

    На победу «Реала» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,88, на ничью — 3,60, а на победу «Атлетико» — 4,44.

    Матч этих команд в первом круге завершился ничьей без голов — 0:0. Затем с тем же счетом завершился и финал Суперкубка Испании, но в серии пенальти точнее был «Реал».

    Прогноз на матч «Реал» — «Атлетико» — Победа хозяев в один мяч или ничья с коэффициентом 1,76. 0

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    «Реал» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч чемпионата Испании 1 февраля 2020 года. Прогноз на «Реал» — «Атлетико». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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