«Реал» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч чемпионата Испании 1 февраля 2020 года

В 22-м туре испанской Примеры «Реал» будет принимать «Атлетико» на «Сантьяго Бернабеу». Встреча начнется в 18:00 мск. Прогноз на «Реал» — «Атлетико».

«Реал»

Мадридский «Реал» не проигрывает во всех турнирах с 19 октября прошлого года. Команда Зинедина Зидана не знает поражений в двадцати матчах подряд.

Победная серия «Реала» на данный момент насчитывает четыре матча. В рамках этой серии «сливочные» в Ла Лиге обыграли «Севилью» (2:1) и «Вальядолид» (1:0). А в Кубке Испании «Реал» прошел «Унионистас Саламанку» (3:1) и «Сарагосу» (4:0).

Благодаря осечке «Барселоны» после предыдущего тура «Реал» стал единоличным лидером чемпионата Испании. В активе у «сливочных» 46 набранных очков, они на 3 очка опережают «Барсу».

Все прогнозы на футбол

У «Реала» — 39 забитых мячей и 13 пропущенных. По пропущенным голам команда лучшая в лиге.

На «Бернабеу» «Реал» в текущем чемпионате не знает поражений. У команды 7 побед и 3 ничьи.

«Атлетико»

У «Атлетико» сейчас черная полоса. Команда Диего Симеоне не смогла выиграть в четырех матчах подряд, в том числе сенсационно вылетев из Кубка Испании.

Серия без побед включает в себя ничью и поражение по пенальти в финале Суперкубка Испании против «Реала», проигрыши «Эйбару» в Примере (0:2) и «Культураль Леонесе» в Кубке (1:2), а также ничья с «Леганесом» в чемпионате (0:0).

В турнирной таблице чемпионата Испании «Атлетико» занимает пятое место. У команды в активе 36 очков, столько же и у «Хетафе», который идет четвертым.

У «матрасников» 22 забитых гола и 14 пропущенных. Если по пропущенным команда вторая в лиге, то что касается забитых, то лишь четыре коллектива забивали меньше.

В текущем чемпионате Испании у «Атлетико» на выезде 3 победы, 5 ничьих и 2 поражения.

Прогноз

На победу «Реала» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,88, на ничью — 3,60, а на победу «Атлетико» — 4,44.

Матч этих команд в первом круге завершился ничьей без голов — 0:0. Затем с тем же счетом завершился и финал Суперкубка Испании, но в серии пенальти точнее был «Реал».

Прогноз на матч «Реал» — «Атлетико» — Победа хозяев в один мяч или ничья с коэффициентом 1,76. 0