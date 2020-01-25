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    Сможет ли «Тоттенхэм» взять реванш у «Саутгемптона»?

    «Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Кубка Англии 25 января 2020 года

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    Прогноз на «Саутгемптон» — «Тоттенхэм»
    Жозе Моуринью
    В субботу, 25 января, «Саутгемптон» будет принимать «Тоттенхэм» в четвертом раунде Кубка Англии. Начало поединка — в 18:00 мск. Прогноз на «Саутгемптон» — «Тоттенхэм».
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 25 Января 2020 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 18:00 Тоттенхэм Тоттенхэм
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    «Саутгемптон»

    В третьем раунде Кубка Англии «святые» принимали «Хаддерсфилд» и сумели одержать победу со счетом 2:0. Это был второй поединок в 2020-м году.

    Первый состоялся 1 января против предстоящего соперника. В родных стенах подопечные Ральфа Хазенхюттля сумели обыграть «Тоттенхэм» со счетом 1:0 в АПЛ. Единственный мяч забил Дэнни Ингз на 17-й минуте.

    Все прогнозы на футбол

    В турнирной таблице АПЛ «Саутгемптон» с 31 очком идет на 9-й позиции. От зоны вылета команда оторвалась на восемь пунктов.

    В последних трех турах чемпионата Англии у команды две победы и одно поражение. Сначала был очень успешный выезд к «Лестеру» (2:1), затем — домашняя неудача с «Вулверхэмптоном» (2:3), а также гостевой триумф против «Кристал Пэлас» (2:0).

    «Тоттенхэм»

    Неуверенная игра «Тоттенхэма» в чемпионате снова мешает команде добиваться целей. Подопечные Жозе Моуринью не смогли выиграть в четырех из пяти последних матчей АПЛ, потерпев два поражения.

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    В предпоследнем туре «белые» сыграли вничью с «Уотфордом» и хоть как-то улучшили свою статистику. До этого «шпоры» дважды проигрывали, причем с одинаковым счетом — «Ливерпулю» (0:1) и «Саутгемптону» (1:0). Светлым пятном стала победа над «Мидлсбро» (2:1) в третьем раунде Кубка Англии.

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    Прервать серию без побед в АПЛ удалось 22 января дома против «Норвича» — 2:1. В турнирной таблице чемпионата «шпоры» набрали 34 очка и идут шестыми.

    Главной проблемой команды является травма Гарри Кейна — главная звезда команды перенесла операцию и будет отсутствовать еще долго.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2.55, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2.70, ничья — в 3.50.

    Команда Жозе Моуринью слишком часто терпела неудачи в последнее время и не имеет права отступать даже в кубковом противостоянии, да и жажда реванша за недавнюю неудачу у «шпор» имеется. Предлагаем поставить на победу «Тоттенхэма» с форой 0 за 1.84. 0

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    «Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Кубка Англии 25 января 2020 года. Прогноз на «Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84
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