«Нортгемптон Таун» — «Дерби Каунти». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч 4-го раунда Кубка Англии 24 января 2020 года

В четвертом раунде Кубка Англии «Нортгемптон Таун» на своей арене примет «Дерби Каунти». Игра, которая состоится 24 января, начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Нортгемптон Таун» — «Дерби Каунти».

«Нортгемптон Таун»

«Нортгемптон Таун» уже прошел три стадии Кубка Англии. Ранее он справился с «Чиппенхэм Таун» (3:0), «Ноттс Каунти» (3:1) и «Бертон Альбион» (4:2).

Коллектив выступает в четвертом по рангу дивизионе стране — Второй лиге. По итогам 28-ми туров команда занимает там шестое место из 24-х с 46 очками.

Клуб не знает поражений вот уже шесть поединков кряду во всех турнирах. В этой серии было только две ничьи, между которыми четыре матча было выиграно.

«Дерби Каунти»

«Дерби Каунти» пока что преодолел только один круг старейшего в мире турнира. В третьем раунде «Бараны» совершили сенсацию, выбив представителя АПЛ «Кристал Пэлас» (1:0) на выезде.

Команда, куда перешел сам Уэйн Руни, выступает во втором английском дивизионе Чемпионшипе. По итогам 28-ми туров клуб идет на 16-й строчке из 24-х с 37 очками.

Тем не менее, текущая форма коллектива внушает оптимизм в сердца его фанатов. В шести предыдущих играх во всех турнирах он ни разу не проиграл при четырех победах.

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,85, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,00, а ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что «Дерби» выиграет, и обе команды забьют за 3,40. 0