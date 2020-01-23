«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 23 января 2020 года

В четверг, 23 января, «Вулверхэмптон» на своем поле примет «Ливерпуль» в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Молине», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль».

«Вулверхэмптон»

Перед новым годом «волки» на своем поле вырвали победу у «Ман Сити» (3:2), проигрывая по ходу матча 0:2, а затем на «Энфилде» уступили «Ливерпулю» (0:1), пропустив в конце первого тайма.

Январь «Вулверхэмптон» начал с выездного поражения от «Уотфорда» (1:2), после чего на своем поле сыграл вничью с «МЮ» в матче Кубка Англии.

Все прогнозы на АПЛ

В домашнем матче АПЛ с «Ньюкаслом» команды обменялись быстрыми голами — 1:1, а в переигровке кубкового матча «Волки» уступили «МЮ» со счетом 0:1, пропустив ближе к концовке.

В последнем матче «Вулверхэмптон» на выезде одержал волевую победу над «Саутгемптоном» (3:2). Пропустив дважды до перерыва, «волки» трижды забили во втором тайме.

После 23 туров «Вулверхэмптон» с 34 очками занимает 6 место в таблице АПЛ. Разница мячей 34-30, десять голов забил Рауль Хименес.

В прошлом сезоне «Волки» проиграли оба матча «Ливерпулю» в АПЛ со счетом 0:2, а в 1/32 Кубка Англии победили дома со счетом 2:1.

«Ливерпуль»

В конце декабря «Ливерпуль» стал победителем Клубного чемпионата мира, одержав непростую победу в финале над «Фламенго» (1:0 д.в.).

Затем «Ливерпуль» вернулся в Англию, где разгромил на выезде «Лестер» (4:0) и не без труда победил на «Энфилде» «Вулверхэмптон» (1:0), удержав минимальное преимущество, добытое в первом тайме.

В следующих двух домашних матчах мерсисайдцы сначала победили «Шеффилд» (2:0) в рамках АПЛ, а потом в рамках Кубка Англии дожали в концовке матча «Эвертон» (1:0).

Выезд в гости к «Тоттенхэму» завершился минимальной победой (1:0), добытой в конце первого тайма, а в непростом домашнем матче с «МЮ» (2:0) мерсисайдцы сняли все вопросы о победителе лишь к 90-й минуте.

После 23 туров АПЛ «Ливерпуль» с 64 очками возглавляет таблицу, на 16 очков опережая «Ман Сити». Разница мячей 52-14, по 11 голов забили Мохамед Салах и Садио Мане, еще 7 — Фирмино.

Календарь и таблица АПЛ

Победная серия «Ливерпуля» в АПЛ составляет 13 матчей, в 7 последних матчах во всех турнира мерсисайцы не пропускают.

Прогноз

На победу «Ливерпуля» букмекеры дают коэффициент 1,65, на ничейный результат в основное время — 3,85, а на победу «Вулверхэмптона» — 5,25.

У «Ливерпуля» очень напряженный календарь и непростые соперники в последних матчах, а «волки» успешнее играют на своем поле. Но команда Клоппы не проиграет в Вулверхэмптоне.

«Сухая» серия «Ливерпуля» может прерваться в гостях у «Вулверхэмптона». Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,85 и «Вулверхэмптон забьет» за 1,55. 0