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    «Реал» — «Севилья». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Испании 17 января 2020 года

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    Прогноз на «Реал» — «Севилья»
    «Севилья»
    В субботу, 4 января, в поединке 19-го тура испанской Примеры «Реал» на своем поле сыграет с «Севильей». Начало — в 18:00 по мск. Прогноз на «Реал» — «Севилья».
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    Футбол. Испания. Примера 18 Января 2020 года
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    «Реал»

    Мадридцы начали декабрь с того, что дома победили «Эспаньол» (2:0), после чего в рамках Лиги чемпионов победили на выезде «Брюгге» (3:1).

    Следующие три матча в Ла Лиге «Реал» свел вничью, уйдя от поражения в гостевом матче с «Валенсией» (1:1), и разойдясь миром с «Барселоной» в гостях и «Атлетиком» дома — 0:0.

    В первых матчах января «Реал» разгромил на выезде «Хетафе» (3:0) в Примере и победил «Валенсию» (3:1) на «Месталье» в полуфинале Суперкубка.

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    В последнем матче мадридцы взяли верх над «Атлетико» в финале Суперкубка Испании, одержав победу по пенальти — 0:0 (4:1).

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    • С 40 очками после 19 туров «Реал» занимает второе место в таблице Примеры, уступая «Барселоне» по доп. показателям. Разница мячей 36-12, двенадцать голов забил Карим Бензема.

    «Севилья»

    Андалузцы начали декабрь с домашней победы над «Леганесом» (1:0) и выездной ничьей с «ОСасуной» (1:1).

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    • Затем, в рамках Лиги Европы «Севилья» на выезде проиграла АПОЭЛу (0:1) в не имеющем значения матче — команда Хулена Лопетеги досрочно вышла в плей-офф с первого места в группе.

    Вернувшись домой «Севилья» уступила на своем поле «Вильярреалу» (1:2) в матче примеры, после чего на выезде победила «Бергантиньос» в Кубке Испании.

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    2019 год севильцы зарыли выездной победой над «Мальоркой» (2:0), а новый год начали домашней ничьей с «Атлетиком» (1:1). В последнем матче, в рамках Кубка Короля «Севилья» разгромила «Эскобедо» (5:0).

    С 35 очками после 19 туров «Севилья» занимает 4 место в таблице Примеры. Разница мячей 24-18, пять голов забил Лукас Окампос, который не сыграет из-за дисквалификации, еще 3 гола забил Франко Васкес.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В первом круге «Севилья» уступила дома 0:1. В прошлом сезоне «Севилья» победила дома 3:0, но проиграла в Мадриде 0:2. На «Сантьяго Бернабеу» севильцы проиграли 10 последних матчей.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение команде Зидана: победа «Реала» — 1.60, победа «Севильи» — 5.0, ничья в основное время — 4.20.

    У «Реала» непростой график и выматывающие матчи за Суперкубок, но на своем поле мадридцы не уступят.

    Мадридцы в последнее время редко играют «всухую», интересны варианты ТБ 2,5 за 1.65 и «Обе забьют» за 1.70. 0

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