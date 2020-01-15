«Амьен» — «Реймс». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионат Франции 15 января 2020 года

В среду, 15 января, в перенесенном поединке 16 тура французской Лиги 1 «Амьен» в родных стенах примет «Реймс». Начало встречи — 21:00 по мск. Прогноз на «Амьен» — «Реймс».

«Амьен»

«Амьен» в 19 поединках смог набрать 17 зачетных пунктов, с которыми находится в зоне переходных матчей, на 18 месте. От 17 строки команду отделяет три балла.

«Единороги» проиграли в четырех последних своих матчах. Начали эту неудачную для себя серию они с гостевого разгрома от ПСЖ (1:4) в игре чемпионата страны.

После чего в Кубке Франции по пенальти были слабее «Ренна», затем в Кубке лиги уступили «Лиллю» (0:2), а на прошлых выходных пикардийцы дома остались ни с чем в матче с «Монпелье» (1:2) в Лиге 1.

В девяти домашних встречах текущего чемпионата Франции «Амьен» добыл три виктории, дважды сыграл вничью и четыре игры проиграл, разница забитых и пропущенных — 11:15.

«Реймс»

«Реймс» с 28 очками находится на десятом месте в турнирной таблице Лиги 1. От зоны еврокубков команда отстает всего лишь на четыре пункта.

«Красно-белые» за минувшие четыре поединка победил только раз, да и то по пенальти (в Кубке лиги прошли «Страсбур»). Раз сыграли вничью — дома с «Лионом» (1:1) в чемпионате.

Еще было два поражение, одно из которых состоялось в гостях от «Монако» (1:2) в Кубке Франции, а также на выезде от «Нима» (0:2) в последнем туре французского первенства.

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Вне родных стен в этом розыгрыше Лиги 1 6-кратный чемпион Франции заработал четыре победы, одну игру свел вничью и четыре игры проиграл, разница мячей — 7:7.

В первом круге на поле «Реймса» эти команды сыграли вничью (2:2), а в прошлом сезоне «Амьен» выиграл обе встречи — 4:1 и 2:1.

Прогноз на «Амьен» — «Реймс»

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Амьена» — 2.80, победа «Реймса» — 2.90, ничья — 3.00.

От поединка более-менее результативной команды и самой надежной обороной Лиги 1, мы все-таки ждем пару забитых мячей. 0