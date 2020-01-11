«Лидс» — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Чемпионшипа 11 января 2020 года

11 января «Лидс» на «Элланд Роуд» сыграет с «Шеффилд Уэнсдей» в 27 туре Чемпионшипа. Встреча начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Лидс» — «Шеффилд Уэнсдей».

«Лидс»

В турнирной таблице первого английского дивизиона «Лидс» идет на первом месте, имея в своей копилке 52 очка после 26 матчей, опережая вторую строку только по разнице мячей.

За последний пять встреч с учетом всех турниров, «павлины» победили только в одной игре, переиграв на выезде в невероятном поединке 5:4 «Бирмингем Сити» в конце 2019 года.

В новом году «белые» сыграли в гостях 1:1 с «Вест Бромвичем» в рамках Чемпионшипа, после чего были выбиты из Кубка Англии «Арсеналом», проиграв лондонцам не его поле 0:1.

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На «Элланд Роуд» в текущем сезоне первой английской лиги «Лидс» уступил лишь раз в 12 встречах, семь матчей выиграл и четырежды сыграл вничью, разница забитых и пропущенных — 19:8.

«Шеффилд Уэнсдей»

«Шеффилд Уэнсдей» с 39 зачетными пунктами идет на восьмой строке в Чемпионшипе, отставая от зоны плей-офф два балла.

«Совы» проиграли три последние встречи в первенстве первого английского дивизиона. В гостях они были повержены 2:3 «Сток Сити», а также на своей территории уступили 1:2 «Кардиффу» и 0:1 «Халлу».

На прошлых выходных «сине-белые» смогли прервать серию поражений, одолев в Кубке Англии «Брайтон» на его поле со счетом 1:0.

В 13 гостевых матчах этого сезона Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей» добыл пять викторий, дважды сыграл вничью и шесть встреч проиграл, разница мячей — 23:16.

В первом круге эти команды сыграли в Шеффилде 0:0. В прошлом сезоне «Лидс» дома победил 1:0, а в другом матче коллективы расписали мировую — 1:1.

Прогноз на «Лидс» — «Шеффилд Уэнсдей»

«Лидс» зачастую добывает победы в один мяч, поэтому есть смысл поставить с форой на гостей, которые проиграли в трех последних играх Чемпионшипа и будут стремится прервать эту негативную серию. 0