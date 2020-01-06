«Аталанта» — «Парма». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч чемпионата Италии 6 января 2020 года

В понедельник, 6 января, в рамках 18 тура итальянской Серии А «Аталанта» на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо примет «Парму». Начало игры — в 17:00 по мск. Прогноз на «Аталанта» — «Парма».

«Аталанта»

«Аталанта» закончила год блестяще, разгромив на своей территории «Милан» со счетом 5:0. А перед этим поединком «боги» уступили в гостях «Болонье» (1:2), прервав т.с. серию из четырех побед.

В этот удачный для себя период бергамцы добыли две виктории в Лиге чемпионов, позволившие пробиться им в 1/8 финала турнира, а также дважды выиграли в рамках чемпионата страны.

В турнирной таблице Серии А «сине-черные» с 31 баллом после 17 туров идут на пятой позиции, уступая четвертой строке четыре пункта.

На «Атлети Адзурри д'Италия» в текущем розыгрыше Серии А «Аталанта» добыла четыре победы в восьми встречах, раз сыграла вничью и трижды проиграла, разница мячей — 23:14.

«Парма»

«Парма» перед стартом 18 игрового дня чемпионата Италии разместилась на седьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 25 баллов, находясь на расстоянии двух побед от своего предстоящего противника.

«Крестоносцы» не знают горечи поражений уже в четырех играх подряд. Началась эта серия с домашней победы над «Фрозиноне» (2:1) в Кубке Италии.

Календарь и таблица Серии А

После чего «желто-синие» продолжили победное шествие и в чемпионате страны, где они поочередно одолели в гостях «Сампу» (1:0) и «Наполи» (2:1). В последней игре года «Парма» на своей территории не смогла одолеть «Брешию» — 1:1.

Вне родных стен в этой Серии А «Парма» выиграла три встречи из восьми, столько же встреч свела вничью и дважды проиграла, разница забитых и пропущенных — 11:10.

В прошлом сезоне Серии А «Аталанта» дважды взяла верх над «Пармой»: 3:0 дома и 3:1 на выезде.

Прогноз на «Аталанта» — «Парма»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Аталанты» — 1.33, победа «Пармы» — 10.50, ничья — 6.05.

Прогнозируем, что «Парма», неплохо играющая на выезде, избежит крупного поражения в Бергамо. 0