ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — ШвецияПобеда на характере. Россия пробилась в финал МЧМ-2020 Яков ТренинНХЛ. Голы Тренина и Бучневича, ассисты Любушкина, Малкина и Кучерова Россия — Швеция МЧМ-2020. Россия одолела Швецию, Канада разгромила Финляндию
  • 12:38
    • Стали известны сочетания звеньев сборной России в финальной игре МЧМ-2020
  • 11:14
    • Адебайор может вернуться в АПЛ
  • 09:31
    • Cтатую Ибрагимовича в Мальме свалили
  • 09:15
    • Трипл-дабл Дончича не спас «Даллас», «Вашингтон» одолел «Денвер»
  • 08:44
    • «Бавария» установила цену на Боатенга
  • 08:28
    • Сульшер: Погба не уйдет из «МЮ» в январе
  • 19:45
    • Россия одолела Швецию в овертайме и вышла в финал МЧМ-2020
    Все новости спорта

    «Парма» избежит разгрома в Бергамо?

    «Аталанта» — «Парма». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч чемпионата Италии 6 января 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Аталанту Прогнозы на Парму Календарь Серии А
    Прогноз на «Аталанта» — «Парма»
    Йосип Иличич
    В понедельник, 6 января, в рамках 18 тура итальянской Серии А «Аталанта» на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо примет «Парму». Начало игры — в 17:00 по мск. Прогноз на «Аталанта» — «Парма».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 06 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.70
  • 2
  • 9.30
  • Играть!
    •

    «Аталанта»

    «Аталанта» закончила год блестяще, разгромив на своей территории «Милан» со счетом 5:0. А перед этим поединком «боги» уступили в гостях «Болонье» (1:2), прервав т.с. серию из четырех побед.

    В этот удачный для себя период бергамцы добыли две виктории в Лиге чемпионов, позволившие пробиться им в 1/8 финала турнира, а также дважды выиграли в рамках чемпионата страны.

    В турнирной таблице Серии А «сине-черные» с 31 баллом после 17 туров идут на пятой позиции, уступая четвертой строке четыре пункта.

  • Год без поражений в АПЛ. Все о невероятной серии «Ливерпуля»
  • Команда Юргена Клоппа не проигрывала в чемпионате с 3 января 2019 года
  • Вчера

    • На «Атлети Адзурри д'Италия» в текущем розыгрыше Серии А «Аталанта» добыла четыре победы в восьми встречах, раз сыграла вничью и трижды проиграла, разница мячей — 23:14.

    «Парма»

    «Парма» перед стартом 18 игрового дня чемпионата Италии разместилась на седьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 25 баллов, находясь на расстоянии двух побед от своего предстоящего противника.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    «Крестоносцы» не знают горечи поражений уже в четырех играх подряд. Началась эта серия с домашней победы над «Фрозиноне» (2:1) в Кубке Италии.

    Календарь и таблица Серии А

    После чего «желто-синие» продолжили победное шествие и в чемпионате страны, где они поочередно одолели в гостях «Сампу» (1:0) и «Наполи» (2:1). В последней игре года «Парма» на своей территории не смогла одолеть «Брешию» — 1:1.

    Вне родных стен в этой Серии А «Парма» выиграла три встречи из восьми, столько же встреч свела вничью и дважды проиграла, разница забитых и пропущенных — 11:10.

    В прошлом сезоне Серии А «Аталанта» дважды взяла верх над «Пармой»: 3:0 дома и 3:1 на выезде.

    Прогноз на «Аталанта» — «Парма»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Аталанты» — 1.33, победа «Пармы» — 10.50, ничья — 6.05.

    Прогнозируем, что «Парма», неплохо играющая на выезде, избежит крупного поражения в Бергамо. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Брешиа — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Автомобилист — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:01
    •  2.25
  • Прогноз на матч Челси — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:01
    •  1.57
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:01
    •  3.90
  • Прогноз на матч Спортинг Лиссабон — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Россия U20 — Канада U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Джиллингем — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:16
    •  4.59
  • Экспресс дня 5 января
  • Сегодня в 21:16
    •  1.65
  • Прогноз на матч Рома — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Монлери — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:55
    •  1.66
  • Прогноз на матч Питтсбург — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    VAR вызвал волну негодования в Англии
  • Футбольные желания на 2020 год. Борьба с расизмом и меньше жалоб на VAR
    • Вчера в 13:12
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Аталанта» — «Парма». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч чемпионата Италии 6 января 2020 года. Прогноз на «Аталанта» — «Парма». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.50
    Тоже интересно
    «Реал» Футбол Примера. «Реал» обыграл «Хетафе», «Атлетико» победил «Леванте», ничья в каталонском дербиРезультаты матчей 19-го тура Примеры 01:080
  • 11:31
    • «Челси» хочет продать двух защитников
  • 13:22
    • «Тулуза» уволила главного тренера
  • 13:07
    • Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции
    Юрген Клопп и Вирджил ван Дейк Футбол Год без поражений в АПЛ. Все о невероятной серии «Ливерпуля»Команда Юргена Клоппа не проигрывала в чемпионате с 3 января 2019 года Вчера в 17:540
  • Экспресс дня

  • Сможет ли подписание Златана встряхнуть «Милан»?
  • 3.38
    •
  • 12:54
    • Свечников: Надеюсь, что сборная России устроит большой праздник
  • 12:24
    • На сборе в Испании ЦСКА сыграет с чемпионом Ирландии
  • 12:10
    • Александрова вышла во второй круг турнира в Шэньчжэне
    VAR вызвал волну негодования в Англии Футбол Футбольные желания на 2020 год. Борьба с расизмом и меньше жалоб на VARГабриэле Маркотти надеется на светлое будущее футбола Вчера в 13:120
  • 08:13
    • «Дженоа» интересен экс-форвард ЦСКА
  • 00:57
    • «Барселона» упустила победу над «Эспаньолом»
  • 23:38
    • Канада разгромила Финляндию и сыграет с Россией в финале МЧМ-2020
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие