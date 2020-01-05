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    Остановит ли Анчелотти Клоппа?

    «Ливерпуль» — «Эвертон». Прогноз (к. 3.1) и ставки на матч Кубка Англии по футболу 5 января 2020 года

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    Прогноз на «Ливерпуль» — «Эвертон»
    Карло Анчелотти
    В воскресенье, 5 января 2020 года, «Ливерпуль» на своем поле примет «Эвертон» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Энфилд», начнется в 19:01 по московскому времени. Прогноз на «Ливерпуль» — «Эвертон».
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 05 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 2.12
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 3.20
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» только начинает борьбу в старейшем турнире планеты.

    Клуб уверенно возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, имея на своем счету 58 очков.

    В 20 сыгранных турах «красные» одержали 19 побед и один раз сыграли вничью.

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    Победная серия подопечных Юргена Клоппа в национальном первенстве насчитывает 11 матчей. В декабре они обыграли «Эвертон» (5:2), «Борнмут» (3:0), «Уотфорд» (2:0), «Лестер» (4:0) и «Вулверхэмптон» (1:0).

    Кроме того, «красные» успели стать клубными чемпионами мира. В январе мерсисайдцы победили дома «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

    «Эвертон»

    «Эвертон» также еще не провел ни одного матча в Кубке Англии.

    Клуб расположился на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ с 25 набранными очками. На счету «ирисок» семь побед, четыре ничьи и 10 поражений в 21 сыгранном туре.

    Декабрь команда начала с поражений от «Лестера» (1:2) и «Ливерпуля» (2:5). Но затем ей удалось выиграть у «Челси» (3:1), разойтись миром с «Манчестер Юнайтед» (1:1) и «Арсеналом» (0:0).

    После этого менеджером мерсисайдцев стал Карло Анчелотти, под руководством которого коллектив одержал две победы — над «Бернли» (1:0) и «Ньюкаслом» (2:1) — потерпел одно поражение от «Манчестер Сити» (1:2).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,1, тогда как успех гостей оценивается в 3,25, а ничья — в 3,6.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ливерпуль» выиграет, и обе команды забьют за 3,1. 0

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    «Ливерпуль» — «Эвертон». Прогноз (к. 3.1) и ставки на матч Кубка Англии по футболу 5 января 2020 года. Прогноз на «Ливерпуль» — «Эвертон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.10
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