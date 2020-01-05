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    Устроит ли ПСЖ разгром скромному клубу?

    «Монлери» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.9) и ставки на матч Кубка Франции по футболу 5 января 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Франции Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на ПСЖ
    Прогноз на «Монлери» — ПСЖ
    ПСЖ начинает борьбу в Кубке Франции
    В воскресенье, 5 января 2020 года, «Монлери» на своем поле примет ПСЖ в рамках 1/32 финала Кубка Франции. Встреча, которая пройдет на стадионе «Робер Бобен» в Бондуфле, начнется в 22:55 по московскому времени. Прогноз на «Монлери» — ПСЖ.

    «Монлери»

    «Монлери» уже может гордиться своими выступлениями в текущем розыгрыше Кубка Франции. Клуб успешно преодолел первый этап турнира, который называется отборочным.

    Команда вступила в борьбу на национальной стадии. В седьмом раунде коллективу удалось победить «Ла Флеш» со счетом 3:2 в гостях.

    В восьмом раунде уже в домашних стенах он переиграл «Эврё» с результатом 3:1.

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    ПСЖ

    ПСЖ только начинает борьбку в кубке страны.

    Сейчас столичная команда находится на первой строчке в Лиге 1, имея 45 баллов на счету и матч в запасе против «Монако». Ближайшего преследователя клуб опережает на 7 пунктов.

    26 ноября на «Сантьяго Бернабеу» красно-синие смогли вырвать ничью у «Реала» (2:2) и заработали 1 очко. С того времени парижане только побеждают во всех турнирах.

    Подопечные Томаса Тухеля одержали верх над «Нантом» (2:0) и «Монпелье» (3:1) во французском первенстве, а затем парижане разгромили «Галатасарай» в еврокубках (5:0).

    В 18 туре Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» уверенно разобрался с «Сент-Этьеном» (4:0), после чего в Кубке лиги одолел «Ле Ман» (4:1), а в чемпионате — «Амьен» (4:1).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,01, тогда как успех хозяев оценивается в 34,0, а ничья — в 13,0.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 4,5 голов за 1,9. 0

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    «Монлери» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.9) и ставки на матч Кубка Франции по футболу 5 января 2020 года. Прогноз на «Монлери» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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